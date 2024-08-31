Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше заговорив про операцію ЗСУ на Курщині.

Столтенберг у першій заяві стосовно наступу українських військових у Курській області РФ наголосив, що ця операція відповідає праву України на самооборону.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на генсека НАТО Столтенберга.

Єнс Столтенберг нагадав, що Росія вже понад 900 днів веде неспровоковану загарбницьку війну проти України й відтоді “здійснила численні атаки з Курської області через кордон проти України”.

“Російські солдати, танки і бази є законними цілями відповідно до міжнародного права… І, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні (з Росією. – Ред.)”, – констатував він.

“Відповідає праву України на самооборону” – Столтенберг вперше прокоментував операцію на Курщині

Генсек НАТО визнав, що операція ЗСУ на Курщині пов’язана з ризиками, “але саме Україні вирішувати, як захищатися”.

Генеральний секретар Альянсу також відкинув звинувачення Кремля в тому, що Захід нібито був заздалегідь поінформований про напад на російську територію.

“Україна не координувала своє планування Курської наступальної операції з НАТО заздалегідь. У цьому сенсі НАТО не відігравало жодної ролі”, – підкреслив Столтенберг.

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