Україна створила буферну зону” на Курщині. Президент Зеленський зазначив, що українці захищають себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснюють активні дії на території росії.

На Курщині Україна сформувала “буферну (санітарну) зону”, до неї буде відкрито доступ МКЧХ, ООН та інших міжнародних організацій для здійснення гуманітарних заходів.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

На нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський, обговорили питання щодо створення військових комендатур в Курській області. Згідно з повідомленням Зеленського, нарада була присвячена ситуації в Курській області.

“Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур”, – написав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території.

“Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права”, – наголосив президент.

Україна сформувала “буферну зону” на Курщині – подробиці

Своєю чергою, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також повідомив про проведену нараду під головуванням Зеленського щодо стабілізаційних заходів у Курській області.

“У реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права. Тож наші військові у цілях самооборони сформували “буферну (санітарну) зону” на території Курської області. Спільно з усіма учасниками наради обговорювали гарантії безпеки на цій території… На нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів”, – інформує він.

Як зазначив Лубінець, у “буферній зоні” повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.

Джерело: Уніан.

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