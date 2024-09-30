Мама кинулася рятувати дитину, і обидві загинули – трагедія у Хмельницькому

Жахлива трагедія у Хмельницькому. Тут у місцевій водоймі потонули мама і дитина.

Про це повідомляє Національна поліція у Хмельницькій області, передають «Новини України – НСН».

У Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та її дитини.

Трагедія у Хмельницькому – подробиці

28 вересня близько 13:40 години до поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Береговій в місцевій водоймі потонули 45-річна жінка та її 8-річна донька.

Працівники поліції попередньо встановили, що дівчинка, підійшовши близько до водойми, випадково впала у воду. Мати кинулась донці на допомогу. В результаті і жінка, і дитина потонули.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «Нещасний випадок» і встановлюють усі обставини події.

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