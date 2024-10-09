У Рівному правоохоронці викрили організаторок схеми ухилення від мобілізації за участю МСЕК..Вартість «послуг» становила 16 700 доларів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та СБУ, передають «Новини України – НСН»

Там розповіли, що підозрювані через знайомих лікарів різних медичних закладів Рівного оформляли фіктивну документацію, яку потім подавали на розгляд МСЕК для отримання групи інвалідності. У подальшому ці документи давали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

У Рівному викрили схему ухилення від мобілізації, до якої були залучені 26 медпрацівників

За даними правоохоронців, вартість таких «послуг» становила 16 700 доларів. Оперативники затримали одну з учасниць схеми після одержання довідки МСЕК та передачі 5300 доларів. Як повідомили в ОГП, це була остання частина оплати, рещту 11 400 доларів підозрювані отримали раніше.

В Офісі генпрокурора розповіли, що правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток та працівників медзакладів Рівного. Під час слідчих дій вилучено медичну документацію та 14,5 млн грн у різній валюті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 5 років тюрми.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, у тому числі ухилянтів, які скористалися «послугою».

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи: двом — у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, ще одна буде перебувати під домашнім арештом. Слідство триває.

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