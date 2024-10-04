Гроші ховали в шухлядах, а потім кидали сумками через вікно: керівниця МСЕК та її син «заробили» 6 млн доларів на ухилянтах

Керівниця МСЕК та її син, начальник облуправління пенсійного фонду, «заробили» 6 млн доларів на ухилянтах. Їх викрили і затримали. Під час обшуків знайшли мільйони доларів. Гроші матір з сином ховали, зокрема, у шухлядах. А коли до них прийшли з обшуками, намагалися викинути 500 000 доларів через вікно.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передають «Новини України – НСН».

Бурхливі події відбуваються у Хмельницькій області.

Тут посадовицю МСЕК та її сина – керівника облуправління ПФУ на Хмельниччині викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.

В межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, низку медичних документів, які можуть бути підробленими, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців вилучено 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Також вилучено документи, які вказують на незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. За результатами санкціонованих обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США.

Керівниця МСЕК та її син: гроші ховали в шухлядах, а потім кидали сумками через вікно:

Під час проведення слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів США через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині чиновників належать чималі статки. Вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис м кв в одному із парків міста Хмельницького. За кордоном у їх власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів США.

Всі ці статки фігуранти не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ТУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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