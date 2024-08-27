Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: як виїхати безкоштовно

Зону примусової евакуації з Донеччини розширили. Інформація стосується родин з дітьми. Розповідаємо , як виїхати безкоштовно – куди звертатися.

Через безпекову ситуацію на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо розширення зони примусової евакуації дітей разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Костянтинівської та Селидівської територіальних громад.

Про це повідомили на сайті Донецької ОВА.

Зону примусової евакуації з Донеччини розширили

Йдеться про евакуацію з таких населених пунктів:

Костянтинівка,

Іжевка,

Безім’яне,

Біла Гора,

Білокузьминівка,

Віролюбівка,

Диліївка,

Клинове,

Майське,

Маркове,

Молочарка,

Неліпівка,

Новодмитрівка,

Новомаркове,

Олександро-Шультине,

Попасне,

Предтечине,

Ступочки,

Стінки,

Федорівка,

Червоне,

Вишневе,

Григорівка,

Новоолексіївка,

Петрівка,

Пустинка,

Юріївка.

Як виїхати з Донеччини безкоштовно

Евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номерами: 0-800-408-911, 0-800-507-506.

Для евакуації тяжко хворих і людей з інвалідністю діє номер: 0-800-332-614.

Звернутися з питань евакуації можна й на цілодобову «гарячу лінію» обласного кол-центру: 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Також про бажання евакуюватися можна повідомити й на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Можливо, вам також буде цікаво: Триває евакуація з Донеччини: як мешканцям безкоштовно виїхати до Рівненщини