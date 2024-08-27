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Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: як виїхати безкоштовно

Автор -
Журналіст
Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: як виїхати безкоштовно

Зону примусової евакуації з Донеччини розширили. Інформація стосується родин з дітьми. Розповідаємо, як виїхати безкоштовно – куди звертатися.

Через безпекову ситуацію на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо розширення зони примусової евакуації дітей разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Костянтинівської та Селидівської територіальних громад.

Про це повідомили на сайті Донецької ОВА.

Зону примусової евакуації з Донеччини розширили

Йдеться про евакуацію з таких населених пунктів:

  • Костянтинівка,
  • Іжевка,
  • Безім’яне,
  • Біла Гора,
  • Білокузьминівка,
  • Віролюбівка,
  • Диліївка,
  • Клинове,
  • Майське,
  • Маркове,
  • Молочарка,
  • Неліпівка,
  • Новодмитрівка,
  • Новомаркове,
  • Олександро-Шультине,
  • Попасне,
  • Предтечине,
  • Ступочки,
  • Стінки,
  • Федорівка,
  • Червоне,
  • Вишневе,
  • Григорівка,
  • Новоолексіївка,
  • Петрівка,
  • Пустинка,
  • Юріївка.

Як виїхати з Донеччини безкоштовно

Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: як виїхати безкоштовно

Евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номерами: 0-800-408-911, 0-800-507-506.

Для евакуації тяжко хворих і людей з інвалідністю діє номер: 0-800-332-614.

Звернутися з питань евакуації можна й на цілодобову «гарячу лінію» обласного кол-центру: 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Також про бажання евакуюватися можна повідомити й на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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