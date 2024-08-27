Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: як виїхати безкоштовно

Зону примусової евакуації з Донеччини розширили. Інформація стосується родин з дітьми. Розповідаємо, як виїхати безкоштовно – куди звертатися.
Через безпекову ситуацію на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо розширення зони примусової евакуації дітей разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Костянтинівської та Селидівської територіальних громад.
Про це повідомили на сайті Донецької ОВА.
Зону примусової евакуації з Донеччини розширили
Йдеться про евакуацію з таких населених пунктів:
- Костянтинівка,
- Іжевка,
- Безім’яне,
- Біла Гора,
- Білокузьминівка,
- Віролюбівка,
- Диліївка,
- Клинове,
- Майське,
- Маркове,
- Молочарка,
- Неліпівка,
- Новодмитрівка,
- Новомаркове,
- Олександро-Шультине,
- Попасне,
- Предтечине,
- Ступочки,
- Стінки,
- Федорівка,
- Червоне,
- Вишневе,
- Григорівка,
- Новоолексіївка,
- Петрівка,
- Пустинка,
- Юріївка.
Як виїхати з Донеччини безкоштовно
Евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номерами: 0-800-408-911, 0-800-507-506.
Для евакуації тяжко хворих і людей з інвалідністю діє номер: 0-800-332-614.
Звернутися з питань евакуації можна й на цілодобову «гарячу лінію» обласного кол-центру: 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).
Також про бажання евакуюватися можна повідомити й на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
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