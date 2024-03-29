Російський депутат зламав шию на відпочинку у Польщі та за власним бажанням склав повноваження. І в цій новині прекрасно все!

Російський депутат Олексій Іонов, заступник Тульської Держдуми і голова фракції «Единої Росії» у Тульській думі зламав шию на відпочинку у Польщі, тому, за власним бажанням, склав повноваження. Про це пишуть російські ЗМІ, передає НСН.

І в цій новині прекрасно все. Адже Олексій Іонов – професійний пропагандист і затятий Z-етник. Який ненавидить все західне, підтримує так звану «СВО» і Путіна. А відпочивати поїхав чомусь до ворожої Польщі.

Отже, заступник голови Тульської міської думи Олексій Іонов достроково склав депутатські повноваження за власним бажанням за станом здоров’я. Як пише ‘МК у Тулі’, рішення про припинення мандата Іонова було ухвалено 27 березня на черговому засіданні міського парламенту.

За інформацією «Тульських новин», Іонов отримав тяжкі травми на відпочинку в Польщі під час катання на лижах. Джерела видання повідомляють, що у нього переломи ніг та пошкодження шийних хребців.

Зазначається, що дружина Іонова вже кілька років проживає в Польщі на постійній основі.

На сайті партії ‘Єдина Росія’ 38-річний Іонов вказаний як керівник фракції ‘ЄР’ у Тульській думі та заступник секретаря з агітаційно-пропагандистської роботи.

В рамках своїх партійних та парламентських повноважень Іонів у листопаді відвідував спектакль ‘А зорі тут тихі’ у селищі Ленінський. Спілкуючись із публікою, він нагадав про боротьбу з фашистами в роки ВВВ і заявив, що ‘в наш час неонацисти знову загрожують мирному населенню Донбасу’, тому ‘Росія не могла залишатися осторонь’, і тепер ‘наші військовослужбовці успішно виконують бойові завдання’. Також депутат Іонов повідомив, що ‘ми пишаємося туляками, які йдуть на контрактну службу’

Але чомусь Олексій Іонов не поїхав на Донбас сам, а вирушив до Польші. І там його наздогнала карма. Як, до речі, і окупанта, про якого ми писали раніше ось тут: Під час атаки на Крокус ліквідовано російського полковника ГРУ, який приїхав з України у відпустку

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