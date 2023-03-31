Українська пісня потрапила до книги рекордів Гіннеса. У 2012 році телемарафон «Пісня об’єднує нас!» згуртував українців з усіх континентів світу. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Організатором марафону виступила команда співаючого ректора Михайла Поплавського. Їм вдалося потрапити в сучасну світову історію, реалізувавши безпрецедентний епохальний музичний телемарафон “Пісня об’єднує нас!”. Тоді це здавалось нереальним. Але смілива ідея Михайла Поплавського – показати українську пісню всьому світу, коли це не було мейнстримом, – втілилась.

П’ять діб безперервно з 5:30 ранку 29 березня до 12:30 2 квітня 2012 року на двох телеканалах – Першому національному та “Ера” – на весь світ транслювались українські пісні у виконанні різножанрових артистів і гуртів. Вперше музичний тріумф нашої держави спостерігали на всіх континентах, марафон дивились у 150-ти країнах. Свято української пісні тривало 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд.

Українська пісня потрапила до книги рекордів Гіннеса: відео

Під час марафону на сцену вийшли легенди вітчизняної сцени та молоді виконавці. Серед них Іван Попович, Віктор Павлік, Ніна Матвієнко, Павло Зібров, Алла Кудлай, Анатолій Матвійчук, Володимир Гришко, Алла Попова, Наталія Бучинська, Тоня Матвієнко, гурти «Антитіла», «Гайдамаки», «Мандри», вокальна формація «Піккардійська терція», етноколективи «ДахаБраха», «Кораллі» та багато інших. Спільно з українцями у творчому пориві об’єднались представники різних національностей – вірмени, грузини, татари.

Марафон увійшов до світової Книги рекордів Гіннеса в категорії «Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі».

«Мене переповнює почуття великої гордості за цей мегапроєкт, за нашу творчу команду, за талановитий народ. Українці вперше об’єднались з усіх континентів світу. Це стало подією, яка прославляє нашу країну за значущістю і масштабом Олімпійських ігор або “Євробачення”. Це було знаково для України й наших людей по всьому світу», говорить Михайло Поплавський.

Він завжди підкреслював важливість збереження національних традицій, нашого унікального мелосу й духовної спадщини і сприяв створенню сучасної української музики, реалізовуючи багато потужних проєктів: починаючи від дитячого “Кроку до зірок” (з 1997 року), престижної національної музичної премії “Наша пісня” (з 2004 року), яка переформатувалася в “Українську пісню року”, та грандіозних концертних шоу, котрі задають тренди в шоу-бізнесі.

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