«Ви – гниди»: учасниця шоу «Вiд пацанки до панянки» потрапила у мовний скандал

Учасниця шоу «Вiд пацанки до панянки» та «СуперМама» Ірина Слюнько потрапила у мовний скандалю В одному з телеграм-каналів опублікували запис голосового повідомлення від учасниці чата на імʼя «Ліда». Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

«Ліда» – прізвисько, яке Слюнько отримала під час шоу. В голосовому повідомленні дівчина розповідає, що жила та навчалася в Херсоні, тому звикла розмовляти російською мовою.

Відзначимо, що свої соцмережі Слюнько веде українською. В Київ учасниця популярного шоу дійсно переїхала з Херсону, про що багато разів писала в Instagram.

«Ваш кінчений київський бомонд мене вже за*бав, чесно кажучи. Я все життя прожила в Херсоні, я навчалася в російській школі, розмовляла і розмовлятиму російською мовою. І те, що ви пишете про державну мову. Так, у нас українська, але мені так пох*й, чесно кажучи. Ви – гниди, реально гниди. А я вам так скажу: я розмовляю російською та українською мовами. А ви просто кінчені люди», йдеться в записі.

Учасниця шоу «Вiд пацанки до панянки» потрапила у мовний скандал



На відео видно, що сусіди оприлюднили не весь запис. Ролик обірвався на моменті, коли «Ліда» українською мовою почала розповідати про прильот в Херсоні.

Слюнько також брала участь в серіаліті «Пацанки. Нове життя» 2017 року. Завдяки перемозі в реаліті вона отримала квартиру в столиці.

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