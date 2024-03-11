Швеція змінила правила голосування на Євробаченні-2024. Тепер віддати свій голос можна буде не у кінці шоу, а тільки як вийде перший учасник.

Але це не єдине нововведення. Про це повідомив шведський мовник.

Цього року вперше артисти з країн Великої п’ятірки – Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії та країни-господарки Швеції повністю виконають свої пісні під час півфіналів.

Якщо раніше під час півфіналів відтворювався лише короткий ролик кожної з їхніх репетицій, а побачити їхній номер можна було лише один раз, то тепер представники країн Великої п’ятірки та Швеції зможуть вийти на сцену Євробачення разом із іншими конкурсантами.

Нагадаємо, у першому півфіналі будуть виступати: Німеччина, Швеція та Велика Британія, а другому – Франція, Італія та Іспанія.

Швеція змінила правила голосування на Євробаченні

Зміни стосуватимуться і голосування глядачів у гранд-фіналі, 11 травня. Воно розпочнеться не в кінці шоу, як це було з моменту запровадження публічного голосування в 1997 році, а як перший учасник вийде на сцену. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.

Шанувальники в країнах, які не беруть участь у Євробаченні-2024 (решта світу), тепер матимуть майже 24 години, щоб проголосувати за свої улюблені пісні перед початком кожного з живих шоу. Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора та триватиме до початку живих шоу.

Шведський мовник також анонсував ще одну велику зміну в Мальме, але не натякнули, чого вона стосуватиметься.

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