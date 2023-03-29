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Нове опитування в Дії: як обрати національне журі «Євробачення-2023»

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опитування в Дії
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29 березня розпочалося нове опитування в Дії. На цей раз українцям пропонують обрати склад національного журі «Євробачення-2023», повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

«Опитування вже стартувало, тож заходьте в застосунок й обирайте фаворита, який посяде суддівське крісло. Саме національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі», повідомили у «Мінцифрі».

В опитуванні можуть взяти участь громадяни України віком від 14 років. Для цього треба:

  1. Авторизуватися у застосунку «Дія»;
  2. Натиснути розділ «Послуги»;
  3. Перейти до «Опитування»;
  4. Обрати одного з десяти кандидатів у члени журі до 5 квітня 2023 року.

опитування в Дії

Нове опитування в Дії: за кого можна проголосувати

  • ROXOLANA
  • Олена Гребенюк
  • Михайло Клименко
  • Амадор Лопес
  • Тоня Матвієнко
  • Олександр Фоззі Сидоренко
  • Олег Собчук
  • Світлана Тарабарова
  • Євген Хмара
  • Олена Шоптенко

Після завершення опитування сформують рейтинг — п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу національного журі.

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