Нове опитування в Дії: як обрати національне журі «Євробачення-2023»

29 березня розпочалося нове опитування в Дії. На цей раз українцям пропонують обрати склад національного журі «Євробачення-2023», повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

«Опитування вже стартувало, тож заходьте в застосунок й обирайте фаворита, який посяде суддівське крісло. Саме національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі», повідомили у «Мінцифрі».

В опитуванні можуть взяти участь громадяни України віком від 14 років. Для цього треба:

Авторизуватися у застосунку «Дія»; Натиснути розділ «Послуги»; Перейти до «Опитування»; Обрати одного з десяти кандидатів у члени журі до 5 квітня 2023 року.

Нове опитування в Дії: за кого можна проголосувати

ROXOLANA

Олена Гребенюк

Михайло Клименко

Амадор Лопес

Тоня Матвієнко

Олександр Фоззі Сидоренко

Олег Собчук

Світлана Тарабарова

Євген Хмара

Олена Шоптенко

Після завершення опитування сформують рейтинг — п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу національного журі.

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