Нове опитування в Дії: як обрати національне журі «Євробачення-2023»

29 березня розпочалося нове опитування в Дії. На цей раз українцям пропонують обрати склад національного журі «Євробачення-2023», повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.
«Опитування вже стартувало, тож заходьте в застосунок й обирайте фаворита, який посяде суддівське крісло. Саме національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі», повідомили у «Мінцифрі».
В опитуванні можуть взяти участь громадяни України віком від 14 років. Для цього треба:
- Авторизуватися у застосунку «Дія»;
- Натиснути розділ «Послуги»;
- Перейти до «Опитування»;
- Обрати одного з десяти кандидатів у члени журі до 5 квітня 2023 року.
Нове опитування в Дії: за кого можна проголосувати
- ROXOLANA
- Олена Гребенюк
- Михайло Клименко
- Амадор Лопес
- Тоня Матвієнко
- Олександр Фоззі Сидоренко
- Олег Собчук
- Світлана Тарабарова
- Євген Хмара
- Олена Шоптенко
Після завершення опитування сформують рейтинг — п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу національного журі.
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