З полону повернули «на щиті»: на Донбасі загинув учасник «Ліги сміху» – Роман Іваненко. На війну він пішов добровольцем. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну застало його з дружиною в Німеччині, але Герой повернувся до рідної країни й сам зголосився стати на її захист.

На Вугледарському напрямку воїн із побратимами потрапив в оточення. Вони воювали до останнього. Іваненко отримав тяжке поранення й потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер. Трагедію підтвердив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Симашкевич у Telegram.

«Тримався з 24.01 до 28.02. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав! Вчора (11 березня – авт.) завдяки штурму ворог із позицій був вибитий. Сьогодні (12 березня – авт.) Романа евакуювали «на щиті», повідомив чиновник.

На Донбасі загинув учасник «Ліги сміху»

У воїна-артиста залишилися мама та дружина.

«Ми завжди пам’ятатимемо його як щирого, доброго юнака, який безмежно любив свою сім’ю, цей світ і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він справді Герой! І він завжди буде в нашому серці», написав Симашкевич.

Останній пост на Instagram-сторінці Іваненка був опублікований 27 лютого 2022 року.

«Так трапилося, що війна застала мене з дружиною тут, у Німеччині, але коли в нашій країні відбуваються такі жахливі події, російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення, ми не збираємося тут відсиджуватися, ми повертаємось і не з порожніми руками, ми вже закупили певну гуманітарну допомогу…», написав Герой.

Він закликав співвітчизників допомагати армії та людям, які постраждали від війни.

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