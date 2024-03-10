Співачка Даша Астаф’єва назвала причину, через яку виступала в росії до війни. Про це вона розповіла в інтерв’ю Еммі Антонюк.

Спочатку Даша Астаф’єва зізналася, що до повномасштабного вторгнення захоплювалася всім російським.

Я залишилася зараз в Україні, бо це моє відчуття провини, тому що я дуже любила все російське. Це внутрішнє відчуття колгоспу, яке ти намагався перебити російським кінематографом, російськими книжками класикою, бажанням постійно говорити гарною російською, постійні уроки ораторського мистецтва. І це відчуття, що ми всі любили Росію і вважали її якоюсь наддержавою… А коли я їздила і бачила, які вони всі скнари, які вони к*нчені. І я хотіла це всім розповісти. Я з людьми сварилася, доводила їм, як їх можна любити? – сказала співачка

Даша Астаф’єва назвала причину, через яку виступала в росії до війни

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Даша наголосила, що виступала у країні-агресорці до війни лише через те, що не могла знайти місця в українському шоу-бізнесі.

“Усе було зайнято “щирими” українцями, якими зараз тут і не пахне. Я всі свої гроші великі заробила в Росії, тому що весь час, поки я там працювала, я терпіла так… І до кінця свого життя тепер я буду просити вибачення й розуміти масштаб своєї помилки і масштаб цієї угоди з дияволом, додала співачка.

Після 24 лютого 2022 року Астаф’єва повністю відмовилася від всього російського та активно допомагає ЗСУ.

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