Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк відповів, коли почне співати пісні російською мовою.

Співак вирішив дати вичерпну відповідь на запитання деяких шанувальників про те, «коли будуть хіти на русском». Відповідь на це питання він виклав у своєму Інстаграмі.

Хоча відповів на питання про російські пісні, Хливнюк на одному зі своїх концертів.

«Мене дівчинка чудова запитувала в Берліні, „коли настане той час, коли ви заспіваєте свої російськомовні класні пісні, ми їх любимо“. Та без проблем! Масове повстання, вбивство лідерів Кремля, спалення нафіг того Кремля, росіяни нанизують голови і сраки цих д*лб*еб*в просто на стовпи… і будь ласка, будуть вам Вахтерам і все, що ви хочете», сказав лідер гурту.

Андрій Хливнюк відповів, коли почне співати пісні російською мовою: відео

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Ці слова люди зустріли захопленими вигуками та гучними оплесками. В коментарях до відео підписники теж поділяють позицію музиканта, що з перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну від ворога.