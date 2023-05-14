Євробачення-2023: хто переміг і на якому місці Україна (відео)

Пісенний конкурс Євробачення-2023, який мав проходити в цьому році в Україні, але через війну проходив у Ліверпулі, завершився вночі 14 травня. Перемогу у ньому здобула 39-річна виконавиця зі Швеції Loreen (Лорін) з піснею Tattoo. Таким чином, країною, яка буде приймати Євробачення 2024, стала Швеція, передає НСН.

У фіналі глядачі побачили виступи 26 учасників. Серед них 20 переможців двох півфіналів, музиканти з країн-засновників конкурсу (Великобританії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччини).

Співачка мароккансько-берберського походження – Loreen (справжнє ім’я Лорін Зінеб Нока Тальяуї) вже вдруге виграє Євробачення. У 2012 році вона представляла Швецію на пісенному конкурсі в Баку, де здобула перемогу, набравши 372 бали з піснею Euphoria.

Саме учасниці від Швеції Україна віддала максимум голосів – 12 балів.

Переможниця Євробачення-2023 Loreen заявила, що їй боляче від подій в Україні та страждань людей.

«Я багато була в Україні, мала багато шоу, я люблю її людей. І мені боляче дивитися на те, що зараз діється, мені дуже шкода», — заявила співачка

Вона підкреслила, що її виступ відрізнявся від подій 2012 року, коли вона перемогла вперше.

Loreen (Лорін): Tattoo (відео)

Loreen – Tattoo (LIVE) | Sweden 🇸🇪 | Grand Final | Eurovision 2023

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Також у Гранд-фіналі виступив український гурт TVORCHI, який за правом країни-переможця минулого року не брав участь у півфінальному відборі.

Український гурт TVORCHI увійшов у десятку фіналістів – він посів 6 місце за результатами голосування журі й глядачів.

Зазначимо, що TVORCHI — з Тернополя. Російські війська атакували рідне місто музикантів саме під час їхнього виступу на Євробаченні цієї ночі.

Хто такі TVORCHI

TVORCHI – електронний дует, який був створений у 2018 році у Тернополі. Саме там студенти медичного університету познайомилися, виявили спільні музичні інтереси та вирішили радикально змінити своє майбутнє.

Андрій Гуцуляк родом із села Вільховець, батьківщина Джеффрі Кенні – Нігерія. Навіть після початку повномасштабної війни рішучість Джеффрі жити та працювати в Україні не похитнулася.

TVORCHI — «Heart of Steel»: відео

TVORCHI — «Heart of Steel» | Нацвідбір-2023 – Vidbir-2023

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