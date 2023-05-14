Євробачення-2023: хто переміг і на якому місці Україна (відео)

Пісенний конкурс Євробачення-2023, який мав проходити в цьому році в Україні, але через війну проходив у Ліверпулі, завершився вночі 14 травня. Перемогу у ньому здобула 39-річна виконавиця зі Швеції Loreen (Лорін) з піснею Tattoo. Таким чином, країною, яка буде приймати Євробачення 2024, стала Швеція, передає НСН.
У фіналі глядачі побачили виступи 26 учасників. Серед них 20 переможців двох півфіналів, музиканти з країн-засновників конкурсу (Великобританії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччини).
Співачка мароккансько-берберського походження – Loreen (справжнє ім’я Лорін Зінеб Нока Тальяуї) вже вдруге виграє Євробачення. У 2012 році вона представляла Швецію на пісенному конкурсі в Баку, де здобула перемогу, набравши 372 бали з піснею Euphoria.
Саме учасниці від Швеції Україна віддала максимум голосів – 12 балів.
Переможниця Євробачення-2023 Loreen заявила, що їй боляче від подій в Україні та страждань людей.
«Я багато була в Україні, мала багато шоу, я люблю її людей. І мені боляче дивитися на те, що зараз діється, мені дуже шкода», — заявила співачка
Вона підкреслила, що її виступ відрізнявся від подій 2012 року, коли вона перемогла вперше.
Loreen (Лорін): Tattoo (відео)
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Також у Гранд-фіналі виступив український гурт TVORCHI, який за правом країни-переможця минулого року не брав участь у півфінальному відборі.
Український гурт TVORCHI увійшов у десятку фіналістів – він посів 6 місце за результатами голосування журі й глядачів.
Зазначимо, що TVORCHI — з Тернополя. Російські війська атакували рідне місто музикантів саме під час їхнього виступу на Євробаченні цієї ночі.
Хто такі TVORCHI
TVORCHI – електронний дует, який був створений у 2018 році у Тернополі. Саме там студенти медичного університету познайомилися, виявили спільні музичні інтереси та вирішили радикально змінити своє майбутнє.
Андрій Гуцуляк родом із села Вільховець, батьківщина Джеффрі Кенні – Нігерія. Навіть після початку повномасштабної війни рішучість Джеффрі жити та працювати в Україні не похитнулася.
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