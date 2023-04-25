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Сержант Кароліна: 42-річна екс-депутатка зі Швеції вступила до лав ЗСУ (фото)

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Сержант Кароліна: 42-річна екс-депутатка зі Швеції вступила до лав ЗСУ (фото)
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Колишня депутатка зі Швеції Кароліна Норденгріп вступила до лав ЗСУ. Про це Кароліна повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає НСН.

В минулому жінка представляла в парламенті своєї Батьківщини партію “Шведські демократи“. Крім того, входила до оборонного комітету Швеції.

Сержант Кароліна: 42-річна екс-депутатка зі Швеції вступила до лав ЗСУ (фото)

А тепер прийняла рішення боронити кордони України.

Відомо, що 42-річна Норденгріп має звання сержанта.

Сержант Кароліна: 42-річна екс-депутатка зі Швеції вступила до лав ЗСУ (фото)

Я мала стати першою іноземкою, яка приєднається до регулярної армії, отримала пропозицію ще в листопаді після закінчення мого випробувального терміну, але потрібен деякий час, щоб поставити штампи на всі документи, пройти перевірку безпеки та іншу бюрократію, — розповіла шведка

Сержант Кароліна: 42-річна екс-депутатка зі Швеції вступила до лав ЗСУ (фото)

Норденгріп додала, що доєдналася саме до регулярної армії, а не до Інтернаціонального легіону та повідомила, що буде проходити службу в 47-й окремій механізованій бригаді.

Сержант Кароліна: 42-річна екс-депутатка зі Швеції вступила до лав ЗСУ (фото)

Також жінка подякувала за підтримку та закликала людей допомагати Україні та українцям.

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