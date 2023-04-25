Сержант Кароліна: 42-річна екс-депутатка зі Швеції вступила до лав ЗСУ (фото)

Колишня депутатка зі Швеції Кароліна Норденгріп вступила до лав ЗСУ. Про це Кароліна повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає НСН.
В минулому жінка представляла в парламенті своєї Батьківщини партію “Шведські демократи“. Крім того, входила до оборонного комітету Швеції.
А тепер прийняла рішення боронити кордони України.
Відомо, що 42-річна Норденгріп має звання сержанта.
Я мала стати першою іноземкою, яка приєднається до регулярної армії, отримала пропозицію ще в листопаді після закінчення мого випробувального терміну, але потрібен деякий час, щоб поставити штампи на всі документи, пройти перевірку безпеки та іншу бюрократію, — розповіла шведка
Норденгріп додала, що доєдналася саме до регулярної армії, а не до Інтернаціонального легіону та повідомила, що буде проходити службу в 47-й окремій механізованій бригаді.
Також жінка подякувала за підтримку та закликала людей допомагати Україні та українцям.
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