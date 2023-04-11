23-річна жінка втратила обох дітей внаслідок ДТП у Львівській області. Смертельна аварія сталася 6 квітня. Тоді загинув 4-річний хлопчик. Згодом стало відомо, що другу дитину не вдалося врятувати, передає НСН, посилаючись на zaxid.net.

23-річна жінка, яка разом з чотирирічним сином, потрапила під колеса автомобіля на трасі Львів-Шегині у селі Твіржа біля Мостиськ, перебуває у важкому стані в львівській Лікарні святого Пантелеймона. Вона була вагітна і, на жаль, втратила дитину.

23-річну вагітну мешканку Судової Вишні та її чотирирічного сина після ДТП доправили в реанімаційні відділення львівських лікарень. Хлопчик помер того ж дня в реанімації Лікарні святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня).

Як розповіли журналістам в прес-службі Першого медоб’єднання Львова, жінка перебуває у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології Лікарні святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги) у важкому стані. Вона була вагітна у терміні 30 тижнів. На жаль, дитину (плід) врятувати не вдалося.

«Жінка поступила в лікарню у стані тяжкого травматичного геморагічного шоку. Було діагностовано загибель плода та проведено операцію кесаревого розтину. Жінка у важкому стані з травматичною хворобою, переломом кісток тазу перебуває на лікуванні в реанімації Лікарні святого Пантелеймона», – розповіли в лікарні

ДТП у Львівській області сталася 6 квітня

Жахлива аварія сталася 6 квітня близько 14:00 на трасі Львів-Шегині в Яворівському районі у селі Твіржа, що за 8 км від Мостиськ. 36-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на двох жителів Судової Вишні – 23-річну жінку та її чотирирічного сина. Попередньо відомо, що вагітна жінка з дитиною перебігали дорогу в невстановленому місці.

Поліція розслідує кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

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