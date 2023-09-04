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Вирішили перевірити на собі, але довелося відступити – як бійці ЗСУ спробували сюрстремінг (відео)

Журналіст
Вирішили перевірити на собі, але довелося відступити – як бійці ЗСУ намагалися скуштувати сюрстремінг
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Бійці ЗСУ спробували скуштувати сюрстремінг. Наскільки це їм вдалося можна побачити на відео, яким українські військові поділилися в соцмережах.

Шведський національний продукт сюрстремінг – це консервований квашений оселедець. Його особливістю, крім унікальних смакових якостей, є запах, що провокує у непідготовлених гурманів сильні блювотні позиви.

Своєю чергою бійці Сил оборони вирішили перевірити це на собі, спробувавши відкрити консерву зі сюрстреммінгом просто у приміщенні, проте швидко з’ясувалося, що, незважаючи на всю свою мужність і рішучість, до виконання подібних завдань вони абсолютно не готові.

У результаті, так і не скуштувавши шведського делікатесу і навіть не наважившись розкрити до кінця банку з ним, солдати були змушені відступити.

Утім, українські захисники все одно не здалися і, перегрупувавшись, знову пішли у відчайдушну атаку на консервований оселедець, однак і цього разу без протигазів і костюмів хімзахисту їм це не вдалося.

Українські військові і сюрстремінг. Відео

@doctrineofabballa Soldiers opening a surströmming…. I can imagine the smell #ukraine #ukraine🇺🇦 #memes #memestiktok #surströmming ♬ původní zvuk – DoctrineOfAbballah

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