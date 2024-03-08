Просто та смачно: як приготувати рибні товченики

Рибні товченики – це старовинна страва. У своїх творах її згадує Микола Гоголь.
Про це йдеться на сайті Food and Mood.
Для приготування страви Вам знадобиться:
- Карасі (або інша риба, найкраще – біла) – 500 г
- Борошно – 50 г
- Масло рослинне – 50 мл
- Кріп – 15 г
- Чорний перець – до свого смаку
- Сіль – до свого смаку
Як приготувати рибні товченики
Спочатку рибу потрібно почистити та видалити усі кістки. Потім нарізаємо шматками м’ясо риби та розтовкти його у ступі до стану фаршу. У готовий фарш додайте борошно, масло, рубаний кріп, сіль, перець та ваші улюблені спеції. Добре вимішайте фарш.
Поставте на вогонь велику або широку каструлю з водою, доведіть її до кипіння. Мокрими руками формуйте з фаршу кульки та відварюйте у підсоленій воді протягом 5-10 хвилин.
Подавати рибні товченики можна з будь-яким гарніром та овочами. Ще до товчеників роблять засмажку з цибулі, моркви, грибів та додають трохи сметани. Після варіння товченики можна додатково обсмажити на сковорідці 2-3 хвилин.
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