Просто та смачно: як приготувати рибні товченики

Рибні товченики – це старовинна страва. У своїх творах її згадує Микола Гоголь.

Про це йдеться на сайті Food and Mood.

Для приготування страви Вам знадобиться:

Карасі (або інша риба, найкраще – біла) – 500 г

Борошно – 50 г

Масло рослинне – 50 мл

Кріп – 15 г

Чорний перець – до свого смаку

Сіль – до свого смаку

Як приготувати рибні товченики

Спочатку рибу потрібно почистити та видалити усі кістки. Потім нарізаємо шматками м’ясо риби та розтовкти його у ступі до стану фаршу. У готовий фарш додайте борошно, масло, рубаний кріп, сіль, перець та ваші улюблені спеції. Добре вимішайте фарш.

Поставте на вогонь велику або широку каструлю з водою, доведіть її до кипіння. Мокрими руками формуйте з фаршу кульки та відварюйте у підсоленій воді протягом 5-10 хвилин.

Подавати рибні товченики можна з будь-яким гарніром та овочами. Ще до товчеників роблять засмажку з цибулі, моркви, грибів та додають трохи сметани. Після варіння товченики можна додатково обсмажити на сковорідці 2-3 хвилин.