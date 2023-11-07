Куряче філе по-мексиканські – дієтичний рецепт без олії

Куряче філе по-мексиканські можна приготувати різними способами. Варіантів існує багато. Ми пропонуємо дієтичний рецепт – без олії. Страва виходить легкою і поживною, багатою на білок. А ще – дуже смачною. Ідеальний варіант для тих, хто хоче схуднути, але при цьому отримувати від їжі задоволення. Крім того, готувати філе за цим рецептом просто, він не потребує особливих зусиль і екзотичних продуктів.

Куряче філе по-мексиканські – дієтичний рецепт

Інгредієнти

Куряче філе – 700 грам

Йогурт грецький (або будь-який інший – без добавок і з низькою жирністю)

Томатна паста – 50 грам

Цибуля – одна голівка

Часник – три зубчика

Цукор – 1 столова ложка

Сіль, чорний мелений перець, приправи – за смаком

Сік лимону – 1 столова ложка

Кукурудза консервована – 50 грам

Як готувати страву

Куряче філе вимити, підсушити, порізати кубиками Приготувати маринад, змішавши йогурт, томатну пасту, цукор, сіль, подрібнені цибулю і часник, приправи, перець, лимонний сік Маринувати м’ясо 1-2 години в холодильнику Тушити під кришкою без олії 15 хвилин Перед подачею додати кукурудзу Можна смакувати у якості самостійної страви або додавати до гарніру.

Смачного!

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