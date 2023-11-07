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Куряче філе по-мексиканські – дієтичний рецепт без олії

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Куряче філе по-мексиканські – дієтичний рецепт без олії
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Куряче філе по-мексиканські можна приготувати різними способами. Варіантів існує багато. Ми пропонуємо дієтичний рецепт – без олії. Страва виходить легкою і поживною, багатою на білок. А ще – дуже смачною. Ідеальний варіант для тих, хто хоче схуднути, але при цьому отримувати від їжі задоволення. Крім того, готувати філе за цим рецептом просто, він не потребує особливих зусиль і екзотичних продуктів.

Куряче філе по-мексиканські – дієтичний рецепт

Інгредієнти

  • Куряче філе – 700 грам
  • Йогурт грецький (або будь-який інший – без добавок і з низькою жирністю)
  • Томатна паста – 50 грам
  • Цибуля – одна голівка
  • Часник – три зубчика
  • Цукор – 1 столова ложка
  • Сіль, чорний мелений перець, приправи – за смаком
  • Сік лимону – 1 столова ложка
  • Кукурудза консервована – 50 грам

Як готувати страву

  1. Куряче філе вимити, підсушити, порізати кубиками
  2. Приготувати маринад, змішавши йогурт, томатну пасту, цукор, сіль, подрібнені цибулю і часник, приправи, перець, лимонний сік
  3. Маринувати м’ясо 1-2 години в холодильнику
  4. Тушити під кришкою без олії 15 хвилин
  5. Перед подачею додати кукурудзу
  6. Можна смакувати у якості самостійної страви або додавати до гарніру.

Куряче філе по-мексиканські – дієтичний рецепт без олії

Смачного!

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