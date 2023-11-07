Куряче філе по-мексиканські – дієтичний рецепт без олії

Куряче філе по-мексиканські можна приготувати різними способами. Варіантів існує багато. Ми пропонуємо дієтичний рецепт – без олії. Страва виходить легкою і поживною, багатою на білок. А ще – дуже смачною. Ідеальний варіант для тих, хто хоче схуднути, але при цьому отримувати від їжі задоволення. Крім того, готувати філе за цим рецептом просто, він не потребує особливих зусиль і екзотичних продуктів.
Куряче філе по-мексиканські – дієтичний рецепт
Інгредієнти
- Куряче філе – 700 грам
- Йогурт грецький (або будь-який інший – без добавок і з низькою жирністю)
- Томатна паста – 50 грам
- Цибуля – одна голівка
- Часник – три зубчика
- Цукор – 1 столова ложка
- Сіль, чорний мелений перець, приправи – за смаком
- Сік лимону – 1 столова ложка
- Кукурудза консервована – 50 грам
Як готувати страву
- Куряче філе вимити, підсушити, порізати кубиками
- Приготувати маринад, змішавши йогурт, томатну пасту, цукор, сіль, подрібнені цибулю і часник, приправи, перець, лимонний сік
- Маринувати м’ясо 1-2 години в холодильнику
- Тушити під кришкою без олії 15 хвилин
- Перед подачею додати кукурудзу
- Можна смакувати у якості самостійної страви або додавати до гарніру.
Смачного!
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