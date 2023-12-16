Чи корисно смажити на оливковій олії: лікарі розповіли все, що потрібно знати

Оливкова олія є невід’ємною складовою частиною середземноморської дієти. Але чи можна смажити на оливковій олії? Передає НСН.

Чи корисно смажити на оливковій олії

Згідно з історичними свідченнями, перше задокументоване використання оливкової олії відноситься до 4000 року до нашої ери. Цей продукт був відомий в Індії, Вірменії, Палестині. Але нині він найбільше асоціюється з Грецією, Італією і Іспанією.

Оливкову олію справедливо вважають однією з найкорисніших в світі. І лікарі стверджують, що на ній можна навіть смажити. Однак, варто звернути увагу на певні нюанси.

Раніше вирішальним фактором для вибору оливкової олії для смаження була температура димлення, проте, згідно з останніми дослідженнями, це не головне. Велике значення має метод приготування їжі. Наприклад, смаження на сковороді гірше, ніж смаження у фритюрі. Різні види продуктів, посмажені на оливковій олії, можуть збагачуватися корисними для організма сполуками: каротиноїдами, фенолами тощо.

На якій оливковій олії можна смажити

Вибираючи олію для смаження, завжди звертайте увагу на їхню температуру димлення. Нагріваючись до цієї позначки, вона починає змінювати свій хімічний склад.

Рафінована оливкова олія

Переносить високі температури досить добре, може зберігатися тривалий період, відрізняється менш вираженим запахом. Для оливкової олії extra virgin точкою димлення є 160–190 °C, а для virgin — до 210 °C.

Нерафінована оливкова олія

Цей вид відрізняється більш вираженим смаком та запахом, оскільки вона не проходить оброблення. Тому вона містить і більше вітамінів та інших корисних речовин. Однак нагрівання така олія переносить гірше. Температура димлення становить 180–190 °С.

Важливо запам’ятати: яку б олію ви не використовували для смаження, його можна заливати лише раз. Обсмажувати щось у олії, яка залишилася на сковороді небезпечно для здоров’я.

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