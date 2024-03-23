Найбільш трудомістким процесом у приготуванні піци є підготовка основи. Найчастіше тісто робиться на дріжджах, що забирає чимало часу. Як приготувати тісто для піци без дріжджів, щоб основа була хрусткою та тонкою

Про це розповідає НСН.

Рецепт тіста для піци без дріжджів

Інгредієнти:

Яйце – 1 штука

Рослинна олія – 2 столові ложки

Борошно – 2 склянки

Вода – 200 мілілітрів

Цукор – 1 столова ложка

Сіль – 1 чайна ложка

Тісто для піци без дріжджів – рецепт тонкої та хрусткої основи

Приготування:

1. У велику миску необхідно вбити яйця.

2. Додайте цукор, сіль та олію.

3. Ретельно перемішайте інгредієнти вінчиком до однорідної консистенції.

4. Влийте у масу воду і ще раз перемішайте.

5. Після цього частинами додавати в суміш просіяне борошно, замішуючи пружне тісто, яке не липне до рук.

6. Потім тісто слід загорнути в харчову плівку і залишити на годину або більше у холодильнику. У принципі, цей етап можна пропустити і відразу приступати до готування.

7. Щоб приготувати піцу на такому тісті, потрібно просто розкотити з нього два кола завтовшки близько половини сантиметра, перекласти їх на деко, змастити соусом і зверху викласти будь-яку начинку.

8. Поставте деко з піцою в духовку, нагріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

Готову піцу можна гарячою порізати і подавати на стіл.

Смачного!

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