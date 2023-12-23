Горох чи квасоля зваряться утричі швидше, якщо кинути в каструлю цей копійчаний інгредієнт

Горох чи квасоля зваряться утричі швидше, якщо знати про хитрість, якою користувалися наші бабусі. Це суттєво спростить і скоротить час приготування багатьох страв.

Кулінари-початківці, коли беруться зварити квасолю або горох, часто слідують стандартному рецепту: замочування за добу, кілька змін води і тривале варення на плиті протягом 1,5 годин. Всі ці процедури можуть взагалі відбити бажання готувати щось із бобових, адже не завжди є достатньо багато часу на кулінарну діяльність, особливо в умовах шаленого ритму сучасного життя.

Однак досвідчені кулінари знають маленький секрет, успадкований від наших бабусь. За допомогою цього прийому можна прискорити приготування бобових утричі. А усього лише потрібно додати у воду звичайну харчову соду. І квасоля чи горох зваряться не за 90 хвилин, а за 30-40.

Горох чи квасоля зваряться утричі швидше: що треба робити

Процедура така: на 4 літри води в каструлі достатньо взяти лише 1 чайну ложку соди.

Важливо! Додавати соду слід в холодну воду – тобто перед початком приготування.

До речі, можна не хвилюватися – на смак готової страви сода не вплине.

І ще один момент: цей кулінарний хитрий метод не тільки дозволяє суттєво заощадити час, а й електроенергію чи газ.

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