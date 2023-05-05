Як правильно саджати капусту, щоб вона виросла пишна, соковита і не гірчила

Саджати капусту не так складно, як може здатися. Декілька порад, щоб отримати багатий врожай і гарний смак овочу

Як правильно садити капусту розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Садити капусту можна насінням у ґрунт, але тоді врожай буде набагато пізніше, або ж за допомогою розсади.

Садити капусту у відкритий ґрунт із насіння можна, лише коли земля прогріється до 8 градусів до глибини 10 сантиметрів. Робляться борозенки по 2-3 міліметри, проте глибина залежить від виду – зазвичай ця інформація вказується на упаковці.

Розсаду капусти можна купити або виростити самостійно у квартирі, в будинку чи теплиці. Пересаджують підрослі рослини, коли на них з’явиться по 5-7 листочків, а висота становитиме в середньому 15 сантиметрів.

Щоб капуста виросла соковита, пишна, не гірчила і була гарна як з картинки, для неї треба обрати добре освітлене місце на ділянці, адже цій культурі потрібно багато світла.

Поруч можна посадити рослини, які покращуватимуть смак капусти, захищатимуть від шкідників, тим самим значно збільшивши врожай.

Як правильно саджати капусту, щоб отримати багатий врожай

Як ми повідомляли раніше, українцям, які з настанням весни та тепла почали наводити порядки на своїх ділянках, слід не забувати, що можна потрапити на досить великий штраф. Покарання загрожує за підпал сухої трави.

Як зазначається, рятувальники проводили патруль місцевості та за допомогою дрона виявили, що на одному із приватних володінь господиня палить суху траву. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій прийшли до жінки, допомогли їй загасити вогонь, а також провели не лише роз’яснювальну роботу, а й виписали штраф.

Виходячи з українського законодавства, заборонено спалювати суху траву, листя і не лише через те, що це може спричинити масштабну пожежу. До того ж, дим, що виділяється при спалюванні сухих рослинних залишків, дуже небезпечний для здоров’я людей.

У ДСНС Київської області нагадали, що таким порушникам виписуватимуть немаленькі штрафи – від 3060 до 6120 гривень.

А от для посадових осіб передбачено значно більші штрафи – від 15 тис. до 21 420 гривень.

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