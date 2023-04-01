Як доглядати помідори, щоб були великими і соковитими – 3 правила вирощування

Будь-якому дачнику хочеться похвалитися перед сусідами урожаєм великих та смачних помідорів. Однак не у всіх так виходить. Як доглядати помідори для гарного врожаю

При неправильному вирощуванні томатів рослина може засмутити в найневідповідніший момент: вона може перестати рости, плодоносити, скрутити листя і захворіти. Щоб мінімізувати подібні ризики, необхідно дотримуватись трьох правил вирощування помідорів.

Про це пише bb.lv, розповідає НСН.

Як правильно доглядати помідори

3 головних правила вирощування помідорів

1. Обприскування

Обприскувати рослину можна слабким розчином борної кислоти під час цвітіння другої та третьої квіткових кистей. Також помідори можна полити корисним аптечним засобом.

2. Струшування томатів

Щоб допомогти помідорам якнайшвидше запилитись, слід двічі на день тихенько струшувати кисті томатів.

3. Сильні корені

Міцна коренева система забезпечить якісне плодоношення. Для цього не забувайте мульчувати ґрунт і підгортати рослини.

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