Як сіяти моркву, щоб вона зійшла, розповіла експертка, передає НСН-Лайт. Також важливо вміти вибрати насіння і обов’язково слід зробити перед посадкою одну річ.

Українська блогерка Юлія Спасібова, яка спеціалізується на темі сад і город, показала, як правильно посіяти моркву, щоб вона зійшла й дала врожай. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі “Фонд “МХП-Громаді”.

Вибір насіння

Насіння моркви для посіву має бути максимально свіжим. Чим довше його зберігають, тим більше воно втрачає здатність проростати.

Час посіву

Морква відноситься до холодостійких культур. І тому її можна почати висівати вже наприкінці березня.

“У цей період у ґрунті буде максимальна кількість природної вологи для того, щоб насіння проросло”, – пояснила експертка

Як висівати

Перед посівом лунку заздалегідь обов’язково проливають водою. І ось тут є одна хитрість, від якої залежить час проростання. За словами блогерки, якщо брати холодну воду, то морква зійде за 10 днів, а якщо для поливу взяти окріп, насіння проросте вже за п’ять днів.

“У насінні моркви велика кількість ароматичних олій, саме вони блокують швидке проростання. Під дією окропу аромаолія випаровується й насіння дуже швидко проростає”, – розповіла експертка

Спасібова порадила висівати моркву густо, а коли посів зійде, – прорвати, залишаючи між паростками приблизно 5 см.

Як отримати ранній урожай

Для тих, хто хоче отримати ранній урожай, потрібно зробити все те саме, але накрити посів агротканиною. У такому разі перші плоди дозріють уже в червні.

Як сіяти моркву, щоб вона зійшла і швидко вродила: відео

Читайте також:

Встановити додаток