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Гарний знак: в Україну прилетіли зимувати 1114 рожевих фламінго – це рекорд нацпарку «Тузлівські лимани»

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Гарний знак: в Україну прилетіли зимувати 1114 рожевих фламінго – це рекорд
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В Україну, а саме до нацпарку «Тузлівські лимани» прилетіли зимувати 1114 рожевих фламінго. У нацпарку кажуть, що це рекорд, а користувачі у мережі розгледіли гарний знак у даній події, передає НСН.

А до нацпарку “Тузлівські лимани” знову прилетіли рожеві  гості. І це не ті, що цьогоріч  успішно загніздились на наших територіях, – розповідають співробітники

За словами науковця парку, рожевих фламінго прилетіло 1114 особин. І поки це найбільша кількість цих пернатих, зафіксована на території даного Парку. Майже всі птахи – дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а  один птах  із синім кільцем, цей гість – італієць.

Гарний знак: в Україну прилетіли зимувати 1114 рожевих фламінго – це рекорд

У Нацпарку зазначають, що рожеві фламінго прилітають сюди далеко не щороку. Колись вони завітали узимку, а у цьому році 520 особин прилетіли навесні, а і от зараз ще 1114 особин восени.

Поки вони не мали якогось графіку, але судячи з того, що вони так вподобали наші території, то скоро ми знатимемо про їх звички та режим трохи краще, – кажуть співробітники парку

Гарний знак: в Україну прилетіли зимувати 1114 рожевих фламінго – це рекорд

Коментуючи подію, українці розгледіли у ній гарний знак. А також люди пишуть, що «фламінго вірять в Україну». Висловлюють сподівання, що доля буде доброю до них і для всіх нас. І ми усі легко переживемо прийдешню зиму.

Для довідки:

Тузловські лимани  — група солоних лиманів лагунного типу в Україні, у приморській частині Бессарабії. Лимани включені до Національного природного парку, створеного указом Президента України від 1 січня 2010 року. Розташовані на території Білгород-Дністровського району Одеської області.

Фото: Олександр Бронсков

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