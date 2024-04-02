Пил із Сахари ще тут, але вже рухається в бік ворожої держави – Укргідрометцентр

Пил із Сахари, який прийшов до нас 31 березня, ще знаходиться на території України. Яка ситуація 2 квітня?

Про це розповів Український гідрометеорологічний центр, передає НСН.

У гідрометцентрі кажуть, що сьогодні над Україною все ще переважають південні повітряні потоки, які ще й досі переносять пустельний пил (карта №1).

Нагадуємо, що згідно з нашим прогнозом, очікується атмосферний фронт з короткочасними дощами, а також зміна напрямку вітру із південного на західний (карта №2) – це нова, свіжа повітряна маса, – кажуть фахівці

Із карти №3 видно, що станом на найближчу ніч пил переміщується в бік ворожої держави.

Дані надано платформою Copernicus.

Нагадаємо, ми писали: Пил з Сахари накрив Україну і приніс із собою аномальне тепло – Укргідрометцентр

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