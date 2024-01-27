Похолодання і мокрий сніг: погода в Україні на вихідних 27-28 січня

Погода в Україні на вихідних 27-28 січня буде не дуже сприятливою для прогулянок. Синоптики прогнозують похолодання і мокрий сніг. У деяких регіонах сильний вітер і ожеледиця, передає НСН.

За прогнозом синоптиків, у вихідні 27-28 січня в Україну прийде незначне похолодання. У ніч на неділю в деяких областях вночі буде зафіксовано морозний -8°C. Можливі будуть як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу.

Погода в Україні на вихідних 27-28 січня

Прогноз погоди на суботу, 27 січня

У центрі похмуре небо чітко натякатиме на можливий візит опадів. Зрештою, в деяких містах падатиме мокрий сніг. Вночі у регіоні – мороз до -4°C. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах зафіксується на рівні +1…+2°C. Вітер змінних напрямків різкими поривами не турбує, швидкість – до 4 м/с.

Західним областях атмосферні фронти готують щедру порцію опадів. Сніг переважно буде мокрим. Вдень у Львові, Хмельницькому, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях – коливання температури від +1 до +6°C. Вночі у регіоні очікується 0…-5°C. Остерігайтесь ожеледиці на дорогах і тротуарах. В Івано-Франківську, Тернополі, Львові та Чернівцях пориви північно-західного вітру досягнуть 7-9 м/с.

На сході погода цієї суботи буде похмурою. Сонце так і не зможе пробитися крізь сірі хмари. Падатиме сніг, місцями – налипання мокрого снігу та ожеледиця. Температурне тло суттєво не зміниться. Вдень у Харкові, Донецьку, Луганську та Маріуполі – морозні стовпчики термометрів зупиняться біля позначок +2…+3°C. Вітер – до 4 м/с. Він постійно змінюватиме напрямок.

У південній частині України вщухнуть опади, лише у Запоріжжі йтиме мокрий сніг. Нічні заморозки в регіоні будуть ледь помітними. До -3°C. А максимальна денна температура в Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві становитиме скромні +2 – +3°C. Субота пройде без різких поривів вітру, його швидкість не повинна перевищувати 5 м/с.

У північних регіонах досить висока ймовірність опадів. Денна температура у Білій Церкві, Житомирі, +1, +2°C. Вітер –до 4 м/с.

Прогноз для Києва . У столиці – вкрай похмуро, опади не стануть сюрпризом. У нічний час доби -2°C, удень – +0°C. Північний вітер буде до 3 м/с.

Прогноз погоди на неділю, 28 січня.

У центральній частині України продовжиться доволі нестійка погода з опадами. Зокрема, дощі зі снігом відвідають Дніпро, Кривий Ріг, Черкаси, Кременчук та Кропивницький. Вночі у регіоні – заморозки на рівні -2…-5°C. Денна температура повітря буде на рівні 0 – +2°C. Вітер переважно північний, 4-5 м/с.

На заході наприкінці цього тижня дещо посилиться нічний холод. Мешканцям Івано-Франківська постукає у вікна мороз до -7°C. Вдень у регіоні – хмарно з невеликими проясненнями, опади припиняться. Температура повітря у Львові, Хмельницькому, Тернополі та Чернівцях становитиме 0°C – +2°C. На Закарпатті – трохи тепліше +5°C. Північний вітер не потурбує різкими поривами, швидкість – близько 3 – 4 м/с.

У східному регіоні пануватиме суцільна хмарність, яка принесе опади. Сніг час від часу переходитиме у мокрий. Неділя в Донецьку та Луганську запам’ятається відчутним морозом до -8°C. У Харкові – -3°C. Денна температура повітря у східних містах становитиме 0 – +3°C. Вітер помірний, 3-4 м/с.

На півдні України місцями пройде мокрий сніг. У нічний час доби в Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві – морозні -2…-4°C. Вдень стовпчики термометрів зможуть дістатися до позначок +2 – +3 °C. Північний вітер в Одесі пришвидшиться до 7 м/с.

У північних областях цієї неділі – без опадів, у Житомирі ненадовго навіть обіцяє виглядати сонце. Вночі у регіоні похолодає до -2…-6. Денна температура повітря у Сумах, Білій Церкві, Житомирі та Чернігові залишиться на рівні +1 – +2°C. Швидкість північного вітру не має перевищити 5 м/с.

Погода у Києві буде похмурою, але опадів не передбачається. Вночі – -2°C, вдень стовпчики термометрів не подолають позначку +1°C. Вітер північний, 3 м/с.

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