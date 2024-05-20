В Антарктиці зафіксували котяче «нашестя». Там нарахували аж 81 морських котиків.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на Національний науковий антарктичний центр.

«Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований «Академік Вернадський», велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон», йдеться у повідомленні.

Морських котиків зустрічали у на сусідніх островах. Їх бачили на острові Уругвай, що належить до нашого архіпелагу Аргентинських островів. Там відпочивало 19 цих тюленів.

Антарктичні морські котики часто скупчуються в районі «Вернадського» восени під час сезонних міграцій, А зараз в Антарктиці осінь Внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.

«На відміну від домашніх котиків, ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників», додали у науковому центрі.

Там зазначили, що морські котики не їдять пінгвінів.

В Антарктиці зафіксували котяче «нашестя»: фото

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