Осіннє рівнодення святкується щороку у вересні. Це день, коли день і ніч стають однаковими. Після осіннього рівнодення день стрімко скорочується аж до зимового сонцестояння. Про це пише ТСН, передає НСН.

Осіннє рівнодення 2023: коли чекати та що означає ця дата

За словами астрономів, осіннє рівнодення – це день, коли центр сонячного диска, рухаючись, перетинає небесний екватор. Це означає, що тривалість дня і ночі приблизно зрівнюється.

Осіннє рівнодення припадає на 22 або 23 вересня. Це пов’язано з тим, що тропічні роки не збігаються за тривалістю з календарними. У 2023 році осіннє рівнодення припаде на 23 вересня.

У північній півкулі, де розташована і Україна, від осіннього рівнодення починається календарна зима. Після цієї дати дні різко стають коротшими, а ночі довшими. Відбуватиметься так аж до зимового сонцестояння.

23 вересня 2023 року сонце зійде о 05.45 ранку та зайде о 17.55. Тобто день триватиме 12 годин 10 хвилин

В день осіннього рівнодення прийнято:

позбуватися непотрібного чи зіпсованого, щоб залишити погане в минулому;

зрізати грона горобини, розкладати їх в кутках оселі чи вішати на вікно, щоб вберегтися від лиха;

поминати покійних;

дякувати Богу за блага, які він подарував.

Що не можна робити:

Не можна бажати іншим людям зла. Заборонено давати і брати гроші в борг, тому що з’являться фінансові проблеми. Не варто пліткувати, лихословити, лаятися і конфліктувати. Також не можна починати щось нове — ця дата не сприятлива для цього.

Саме в день осіннього рівнодення наші предки святкували початок Нового року. В минулому життя базувалося на природному календарі. Предки вшановували богів, танцювали, співали хвалебні пісні та збиралися за великим столом.

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