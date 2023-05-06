У травні 2023 року очікуються магнітні бурі – як захистити себе в небезпечні дні

Магнітні бурі у травні 2023 року накриватимуть Землю кількома серіями. І хоча потужність ударів не буде сильною, вони можуть спричинити неприємні наслідки для певної категорії людей

Що про це відомо розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Коли очікувати на магнітні бурі у травні

Як повідомляє Space Weather Prediction Center, магнітні бурі потужністю G1 (низькою), очікуються:

6-7 травня,

11-12 травня,

23-27 травня.

Що таке магнітна буря?

Під магнітною (геомагнітною) бурею дослідники мають на увазі реакцію магнітосфери планети на викиди сонячного вітру.

Магнітний щит Землі реагує на спалахи на Сонці, виникають полярні сяйва, спостерігаються збої в роботі техніки, а деякі люди відчувають погіршення стану здоров’я.

Геомагнітні бурі тривають від кількох годин до кількох днів, і бувають різної сили.

Кому небезпечні магнітні бурі

Такі коливання найчастіше впливають на метеочутливих людей, літніх, а також тих, хто має певні хронічні проблеми зі здоров’ям, зокрема, серцево-судинні захворювання.

В цей період можуть мучити головні болі, мігрені, відчуття слабкості, можуть загострюватися хвороби, стрибати тиск тощо.

Як захистити себе в небезпечні дні

Специфічних ліків не існує, проте ви можете підтримувати себе в хорошому стані, дотримуючись простих порад:

здорово і повноцінно харчуватися, стежити за водним балансом,

гуляти на свіжому повітрі,

не перевтомлюватися фізично та емоційно,

бути фізично активними (але помірно),

відмовитися від алкоголю, куріння, енергетиків,

обмежити вживання кави, міцного чаю.

Якщо ви маєте хронічні проблеми зі здоров’ям, тримайте поруч ваші ліки, а за необхідності проконсультуйтеся з вашим лікарем.

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