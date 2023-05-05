Незвичне місячне затемнення 5 травня – де і коли можна буде спостерігати

Увечері, 5 травня, мешканці Землі зможуть спостерігати напівтіньове місячне затемнення. Частково його можна буде побачити і на території України

Рідкісне місячне затемнення можна буде спостерігати увечері 5 травня. Найкраще явище буде видно в Австралії та Азії.

Як зазначає ресурс Timeanddate, спостерігати за затемненням можна буде у будь-якій точці на нічній стороні Землі. Разом з тим, у деяких регіонах Місяць сходитиме або сідатиме під час затемнення, тому може виявитися прихованим за обрієм.Про це розповідає НСН.

Почнеться затемнення о 18:14 за київським часом, його пік очікується о 20:22, а завершення о 22:31. Більшу частину затемнення Місяць перебуватиме за горизонтом, але його завершальну фазу можна буде побачити і в Україні.

Наступний раз таке явище спостерігатиметься аж 2042 року.

Місячне затемнення 5 травня частково можна буде побачити на території України

Як ми повідомляли раніше, в Україні можливі відключення електроенергії влітку через збільшення навантаження на енергосистему та ремонтні роботи.

Про це розповів колишній міністр енергетики України Іван Плачков. Він радить українцям поки що не продавати генератори та повербанки.

“Перш за все, влітку збільшуватиметься навантаження, споживання електроенергії, а “Укренерго” треба ремонтувати дуже багато об’єктів. Але для того, щоб їх ремонтувати, потрібно їх вимикати. Тому це буде пов’язано виключно з ремонтом, реконструкцією, підготовкою до опалювального сезону. І це, якщо не буде ще руйнувань від якихось додаткових ракетних ударів”, – сказав ексміністр

Терміни відключень світла залежатимуть від обсягів робіт на енергооб’єктах і конкретної ситуації. За словами Плачкова, ремонтні роботи на деяких об’єктах можуть тривати доволі довго, але термін не перевищить 2-3 доби.

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