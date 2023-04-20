Гібрідне сонячне затемнення 20 квітня – одне з найбільш рідкісних, в чому особливість

Гібрідне сонячне затемнення 20 квітня відбулося вранці за київським часом. Воно стало першим з двох сонячних затемнень у 2023 року і було особливим. Нижче НСН розповість, чому.

Зазначимо, що сонячне затемнення сьогодні почалося о 4:30 за Києвом, а закінчилося о 9:59. Однак в Україні на власні очі його не можна було побачити, оскільки це відбувалося у південній частині Тихого океану, а точніше – над західною Австралією та Індонезією.

Останнє таке сонячне затемнення відбувалось 8 квітня 2005 року. А наступне варто чекати аж у квітні 2041 року.

Чому сонячне затемнення 20 квітня було особливим

24 Канал пише, що виділяють три основні типи сонячних затемнень. Перші, це часткові затемнення, коли із Землею взаємодіє лише зовнішня тінь Місяця, яка називається півтінь. Зсередини півтіні видно, що лише частина Сонця закрита місячним диском.

Далі йдуть повні затемнення, коли тільки зсередини темного тіньового конуса Місяця, який називається умбра, можна побачити повне затемнення. А ще є кільцеві затемнення або затемнення “вогняного кільця”, які називаються так тому, що Місяць перебуває занадто далеко, а отже, занадто малий, щоб покрити Сонце повністю, тому по краю Місяця залишається видимим кільце сонячного світла в максимумі. Для того, щоб умбра досягла Землі під час цього типу затемнення, Місяць повинен бути ближче, ніж його середня відстань.

Однак існує ще один тип сонячного затемнення, відомий як кільцеподібно-повне або гібридне сонячне затемнення, найрідкісніший різновид з усіх. На такі гібридні затемнення припадає лише 4,8% цих явищ. У 21 столітті відбудеться лише сім таких затемнень. І одне з них сталося саме в четвер, 20 квітня.

Де можна було побачити перше сонячне затемнення 2023 року

20 квітня о 01:36 за Грінвічем умбра пройшло на північний схід через Індонезію, південною частиною Індійського океану та над Австралією.

В Австралії повне сонячне затемнення було видно лише в одному населеному пункті – маленькому і віддаленому містечку Ексмут, куди з’їхалися багатотисячні натовпи, щоб побачити ідеальне вирівнювання Сонця, Місяця і Землі.

Точка найбільшого затемнення була досягнута у Тиморському морі, на південь від Тимор-Лешті, в Південно-Східній Азії. Тут сонце було повністю затемнене на 76,1 секунди на висоті 67 градусів, але шлях затемнення був лише 48 км завширшки.

Як гібридне сонячне затемнення може вплинути на людину

Кожна людина по-різному переносить такі явища. Комусь стає погано, а хтось – і взагалі ніяким чином не відчуває природних явищ.

Що можна робити у день затемнення

Медитація – хороший спосіб проведення часу в період сонячного затемнення. Вона передбачає концентрацію на своєму диханні та внутрішньому спокої. Треба намагатися зупинити потік своїх думок і відключитись від реальності. Мета медитації – очистити свою свідомість.

Йога – ще один дієвий метод, який покращить самопочуття під час коридору затемнень. Цей вид діяльності дуже корисний для здоров’я. Це комплекс фізичних вправ, які покращують опорно-руховий апарат, розвивають м’язи й сприяють зміцненню імунітету.

Заняття творчістю. Сюди входить малювання, написання віршів, пісень, танці, вокал. Це може будь-яка діяльність, яка відкриває творчий потенціал людини. Така діяльність покращує настрій та стан людини, допомагає боротися з поганим настроєм.

Що не можна робити

Дивитися на Сонце без спеціальних захисних засобів і спостерігати за затемненням неозброєним оком. Обов’язково треба одягнути протисонцеві окуляри, інакше це може негативно вплинути на зір людини.

У день коридору затемнення рекомендується скоротити до мінімуму фізичні й емоційні навантаження.

У цей період радять не приймати важливих рішень. Наприклад, звільнятися з роботи, завершувати стосунки, провокувати на конфлікт.

Починати якісь нові справи та робити плани на майбутнє.

Йти на ризик і приймати радикальні рішення. Це може не виправдати себе.

Здійснювати великі фінансові операції, позичати в когось чи комусь гроші, оформляти кредити.

Вирушати в поїздки або далеко переїжджати. Успіх не буде вашим супутником.

Як проходило сонячне затемнення 20 квітня: відео

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