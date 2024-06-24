Можливо вам треба відмовитись від кави – на що впливає напій з’ясували вчені

Недавнє дослідження показало, що вживання кави в невеликих дозах може мати різні переваги для здоров’я, проте кофеїн часто викликає звикання. Лікарі розповіли, до чого призводить повна відмова від цього напою і чи варто відмовитись від кави.

Відзначається, що нерідко за випитою чашкою кави слідує «хвиля» занепокоєння. Вчені з’ясували, що до такого ефекту призводить навіть невеликий обсяг випитого напою. Лікарі кажуть, що відмова від кави робить серйозний вплив на нервову систему і призводить до стану спокою.

Також, підкреслюють експерти, відмова від напою, що бадьорить здатна поліпшити якість сну.

“Вживання кави може викликати у людини порушення циклів сну”, – попереджає медикиня з США Джейн Дінсдейл.

Крім того, після відмови від кави людина може позбутися від стрибків тиску і головного болю. Багато хто говорить, що без напою вони позбулися зайвої ваги.

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