Названо два головних чинники довголіття – результати дослідження

Вчені провели дослідження і назвали два головні чинники довголіття. Звісно, на тривалість життя впливають не тільки вони, а цілий комплекс біологічних, екологічних та психосоціальних факторів. Але якщо взяти до уваги висновки науковців, гірше точно не буде.

Мабуть, ви знаєте, що сьогодні все більше людей в розвинених країнах доживають до дуже похилого віку. Що ж сприяє цьому?

В ході великого дослідження, результати якого опубліковані в “Британському медичному журналі”, вчені виявили, що тривалість життя серед дорослих старше 75 років залежить від двох звичок. Аби виявити їх, дослідники спостерігали за волонтерами протягом 18 років.

Під час експерименту помер 1661 (91,8%) учасник, причому половина добровольців прожила довше 90 років.

Названо два головних чинники довголіття

В результаті було встановлено, що 50% курців померли на рік раніше, ніж ті, хто не палив. А з усіх видів дозвілля найбільше з довголіттям була пов’язана фізична активність. Зокрема, на момент смерті середній вік учасників, які регулярно плавали, ходили або займалися гімнастикою, був на два роки більше, ніж у тих, хто цього не робив.

Середня тривалість життя людей з низьким профілем ризику (здоровий спосіб життя, участь принаймні в одному дозвільному заході і висока або помірна соціальна активність) була на 5,4 роки більше, ніж у людей з високим профілем ризику (нездорова поведінка, відсутність участі в дозвільних заходах і обмежена або низька соціальна активність), – заявили вчені

За їх словами, навіть у самих вікових добровольців (85 років і старше) і людей з хронічними захворюваннями медіанний вік на момент смерті був на чотири роки більше, якщо вони входили в групу з низьким профілем ризику.

На закінчення вчені додали, що відмова від куріння і активний спосіб життя навіть після 75 років позитивно позначаються на довголітті. Зокрема, тривалість життя у жінок збільшується на п’ять років, а у чоловіків – на шість. Аналогічний зв’язок, хоча і слабший, також була присутня в групі літніх людей (≥85 років) і у людей з хронічними захворюваннями.

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