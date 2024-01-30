Які щеплення потрібно повторно зробити дорослим: перелік від МОЗ

Які щеплення потрібно повторно зробити дорослим, розповіли у МОЗ.
«Війна, скупчення людей, підвищений ризик отримати травму/поранення – все це збільшує можливість інфікуватись та є додатковою причиною не пропускати планові щеплення як дітям, так і дорослим!», йдеться у повідомленні.
У 2023 році в Україні зафіксовано випадок смерті від дифтерії, вакцинація від якої входить до Календаря профілактичних щеплень.
«Але важливо пам’ятати, що дорослим потрібна ревакцинація від дифтерії кожні 10 років з 16-річного віку (останнє планове щеплення згідно календаря відбувається саме в 16 років)!», йдеться у повідомленні.
Які щеплення потрібно повторно зробити дорослим: список
- дифтерія та правець – кожних 10 років
- гепатит B – три щеплення з інтервалом 0 – 1 – 6 місяців
- грип – щороку
- Covid-19 – первинний курс (дві або одна базова вакцини та одна бустерна); перше бустерне щеплення: через п’ять місяців; наступні «бустери»: для груп ризику через 6-12 місяців після попереднього
- Читайте також: Допомога ВПО у Полтаві і області: продукти дорослим і смаколики дітям видаватиме релігійна громада
Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут