Які щеплення потрібно повторно зробити дорослим: перелік від МОЗ

Які щеплення потрібно повторно зробити дорослим, розповіли у МОЗ.

«Війна, скупчення людей, підвищений ризик отримати травму/поранення – все це збільшує можливість інфікуватись та є додатковою причиною не пропускати планові щеплення як дітям, так і дорослим!», йдеться у повідомленні.

У 2023 році в Україні зафіксовано випадок смерті від дифтерії, вакцинація від якої входить до Календаря профілактичних щеплень.

«Але важливо пам’ятати, що дорослим потрібна ревакцинація від дифтерії кожні 10 років з 16-річного віку (останнє планове щеплення згідно календаря відбувається саме в 16 років)!», йдеться у повідомленні.

Які щеплення потрібно повторно зробити дорослим: список