Купити квартиру в Дніпрі

6
Тег:
6

Як схуднути – зверніть увагу на свій метаболізм

Автор -
Журналіст
Як схуднути - зверніть увагу на свій метаболізм

Як схуднути – таке питання задають люди, які хочуть позбутися зайвої ваги. Але мало хто питає, а звідки взялися кілограми. Перше на шо треба звернути увагу, це на ваш метаболізм.

Метаболізм – це природний біохімічний процес в організмі, завдяки якому тіло перетворює їжу в енергію. Чим він швидше, тим менше ймовірність набрати зайві кілограми. Існує кілька простих способів, які допоможуть підвищити метаболізм в організмі.

Почати день зі сніданку

8 prichin zavtrakat kazhdoe utro

Сніданок сприяє активному метаболізму протягом усього дня. Ранковий прийом їжі забезпечує людину енергією для фізичної та розумової діяльності.

Випити зелений чай

depositphotos 71220221 stock photo happy woman drinking green tea

В ході декількох досліджень було доведено, що зелений чай трохи підвищує метаболізм завдяки своїй здатності збільшувати витрату енергії і кількість спалюваних калорій, розповіла сертифікований тренер по загальному здоров’ю в коледжі Вітон Меган Мередіт.

“Зелений чай містить кофеїн і поліфеноли катехіну, тип антиоксиданту, який сприяє прискоренню метаболізму”, – говорить фахівець.

Додати до страви каєнський перець

health slim girl holding up hands fresh chili young girl white underwear healthy eating diet 118454 12410

Кайенский перець стимулює обмін речовин, викликаючи прилив енергії. Крім того, в дослідженні, опублікованому в Міжнародному журналі ожиріння, говориться, що активний інгредієнт цієї приправи – капсаїцин – допомагає знизити апетит.

Піти на прогулянку вдень

two happy girls dressed in autumn clothes walking 171337 2197

Кілька перерв протягом дня на короткі прогулянки можуть трохи підняти настрій і зарядитися енергією. Така активність допоможе знизити ймовірність переїдання і прискорити обмін речовин.

Їсти невеликими порціями

901 model

Невеликі порції, а також перекушування протягом дня корисні для метаболізму. Однак вибір слід робити на користь здорової пиши, багатої білком.

Вам буде цікаво, “Новини України – НСН” раніше писали, Чи можна їсти вуглеводи під час схуднення – думка Аніти Луценко

Наш телеграм: https://t.me/nns_news

Схожі публікації

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×