Як схуднути – зверніть увагу на свій метаболізм

Як схуднути – таке питання задають люди, які хочуть позбутися зайвої ваги. Але мало хто питає, а звідки взялися кілограми. Перше на шо треба звернути увагу, це на ваш метаболізм.

Метаболізм – це природний біохімічний процес в організмі, завдяки якому тіло перетворює їжу в енергію. Чим він швидше, тим менше ймовірність набрати зайві кілограми. Існує кілька простих способів, які допоможуть підвищити метаболізм в організмі.

Почати день зі сніданку

Сніданок сприяє активному метаболізму протягом усього дня. Ранковий прийом їжі забезпечує людину енергією для фізичної та розумової діяльності.

Випити зелений чай

В ході декількох досліджень було доведено, що зелений чай трохи підвищує метаболізм завдяки своїй здатності збільшувати витрату енергії і кількість спалюваних калорій, розповіла сертифікований тренер по загальному здоров’ю в коледжі Вітон Меган Мередіт.

“Зелений чай містить кофеїн і поліфеноли катехіну, тип антиоксиданту, який сприяє прискоренню метаболізму”, – говорить фахівець.

Додати до страви каєнський перець

Кайенский перець стимулює обмін речовин, викликаючи прилив енергії. Крім того, в дослідженні, опублікованому в Міжнародному журналі ожиріння, говориться, що активний інгредієнт цієї приправи – капсаїцин – допомагає знизити апетит.

Піти на прогулянку вдень

Кілька перерв протягом дня на короткі прогулянки можуть трохи підняти настрій і зарядитися енергією. Така активність допоможе знизити ймовірність переїдання і прискорити обмін речовин.

Їсти невеликими порціями

Невеликі порції, а також перекушування протягом дня корисні для метаболізму. Однак вибір слід робити на користь здорової пиши, багатої білком.

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