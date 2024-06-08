Мільйонер назвав питання з трьох слів, яке змінить життя і приведе до успіху

Мільйонер назвав питання з трьох слів, яке змінить життя і зробить людину успішною. Бізнесмен упевнений, що воно реально здатне творити дива і рекомендує його у якості протиотрути від синдрому самозванця.

Мільйонер Метт Гіґґінс, який пройшов шлях від прибирання столів у ресторані швидкого харчування та заробив свої статки самотужки, назвав запитання з трьох слів, яке допоможе змінити життя та стати успішним, пише CNBC Make It.

Питання з трьох слів, яке змінить життя

Життя визначається не тим, де ми починаємо, і навіть не тим, де ми закінчуємо, а тим, яку відстань ми долаємо. І спосіб подолати більшу відстань, ніж ви коли-небудь могли собі уявити, – це постійно ставити собі одне просте запитання: “Чому не я?” – поділився досвідом і висновками мільйонер

Бізнесмен рекомендував це запитання як протиотруту від синдрому самозванця, з яким, за його словами протягом життя стикаються близько 70% людей.

Він упевнений, що запитання: “Чому не я?” може допомогти вашому мозку шукати можливості, які ви могли б навіть не розглянути.

У його випадку таке мислення допомогло йому стати наймолодшим (у 26 років) прес-секретарем мера в історії Нью-Йорка і заробляти від 35 000 до 100 000 доларів на рік. У 2012 році він став співзасновником RSE Ventures, компанії, яка допомогла йому стати мільйонером.

Ви неминуче зіткнетеся з ситуаціями, які змусять вас сумніватися у своїх можливостях, але вихід із зони комфорту з амбітним підходом може допомогти вам продовжувати рухатися вперед. Ніколи не дозволяйте нікому переконати вас, що ваше минуле обмежує ваше майбутнє; воно тільки встановлює основу, – сказав Гіггінс

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