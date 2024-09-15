Перша серія нового українського мультфільму “На Краю Світів” вже доступна онлайн: відео

Перша серія нового українського мультфільму “На Краю Світів” вже доступна для перегляду онлайн на YouTube.
Від 13 вересня кожен бажаючий може переглянути першу серію нового українського мультсеріалу від Олександри Рубан (“Мавка. Лісова пісня”, “Пес Патрон”) – “На Краю Світів”, передають “Новини України – НСН“.
“На Краю Світів” – про що мультик
Це зворушливий мультсеріал про дівчинку Фасю, її сестру Тасю, братика Левчика та їхнього татка. Вони отримують дивний лист, у якому сказано, що десь на краю села Світи в Запорізькій області прабабуся залишила їм спадок. Вони їдуть “лише подивитися”, а стають свідками неймовірної історії — настільки магічної, дивної й захопливої, що неможливо пропустити.
Головну тему мультсеріалу написали гурт NAZVA.
Продюсерами виступили Юлія Гребеньовська та Дмитро Корженєвський, які створили мультсеріал про пса Патрона.
«На краю Світів» – це серіал про дитинство, про бабусині пиріжки, про рибалку з дідусем, про затишні вечори та теплі обійми. Про ті часи, коли світ був наповнений радістю, чекав на тебе і готував найкращі пригоди та відкриття”, – говорить режисерка Олександра Рубан
Перша серія нового українського мультфільму “На Краю Світів”
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