Перша серія нового українського мультфільму “На Краю Світів” вже доступна для перегляду онлайн на YouTube .

Від 13 вересня кожен бажаючий може переглянути першу серію нового українського мультсеріалу від Олександри Рубан (“Мавка. Лісова пісня”, “Пес Патрон”) – “На Краю Світів”, передають “Новини України – НСН“.

“На Краю Світів” – про що мультик

Це зворушливий мультсеріал про дівчинку Фасю, її сестру Тасю, братика Левчика та їхнього татка. Вони отримують дивний лист, у якому сказано, що десь на краю села Світи в Запорізькій області прабабуся залишила їм спадок. Вони їдуть “лише подивитися”, а стають свідками неймовірної історії — настільки магічної, дивної й захопливої, що неможливо пропустити.

Головну тему мультсеріалу написали гурт NAZVA.

Продюсерами виступили Юлія Гребеньовська та Дмитро Корженєвський, які створили мультсеріал про пса Патрона.

«На краю Світів» – це серіал про дитинство, про бабусині пиріжки, про рибалку з дідусем, про затишні вечори та теплі обійми. Про ті часи, коли світ був наповнений радістю, чекав на тебе і готував найкращі пригоди та відкриття”, – говорить режисерка Олександра Рубан

Перша серія нового українського мультфільму “На Краю Світів”

Перша серія нового українського мультфільму “На Краю Світів” вже доступна онлайн: відео

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