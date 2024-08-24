В Україні працює послуга патронат над дитиною. Для кого вона доступна і що про це відомо.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.

Патронат над дитиною — це послуга в громадах, завдяки якій діти залишаються в сімейному середовищі навіть тоді, коли батьки з тих чи інших причин тимчасово не можуть про них піклуватися.

Повідомляється, що якщо батьки потрапляють в складні життєві обставини і потребують підтримки соціальних служб, щоб нормалізувати життя, дитина в цей час виховується у родині патронатного вихователя.

І навіть якщо дитина більше не може жити з біологічною родиною (у разі позбавлення батьків батьківських прав або, на жаль, у разі їхньої загибелі через російську війну) вона перебуває в патронатній сім’ї, поки для неї шукають опікуна, прийомну сім’ю тощо.

Таким чином, часто наявність у громаді патронатної родини рятує дітей від потрапляння до інтернатних установ.

Як створити патронатну родину, які умови роботи і як вона оплачується пояснює Державна служба України у справах дітей:

Патронат над дитиною – що це за послуга і для кого вона доступна

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Нова послуга у “Резерв+” – для кого вона буде доступна