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Патронат над дитиною – що це за послуга і для кого вона доступна

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Журналіст
Патронат над дитиною – що це за послуга і для кого вона доступна

В Україні працює послуга патронат над дитиною. Для кого вона доступна і що про це відомо.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.

Патронат над дитиною — це послуга в громадах, завдяки якій діти залишаються в сімейному середовищі навіть тоді, коли батьки з тих чи інших причин тимчасово не можуть про них піклуватися.

Повідомляється, що якщо батьки потрапляють в складні життєві обставини і потребують підтримки соціальних служб, щоб нормалізувати життя, дитина в цей час виховується у родині патронатного вихователя.

І навіть якщо дитина більше не може жити з біологічною родиною (у разі позбавлення батьків батьківських прав або, на жаль, у разі їхньої загибелі через російську війну) вона перебуває в патронатній сім’ї, поки для неї шукають опікуна, прийомну сім’ю тощо.

Таким чином, часто наявність у громаді патронатної родини рятує дітей від потрапляння до інтернатних установ.

Як створити патронатну родину, які умови роботи і як вона оплачується пояснює Державна служба України у справах дітей:

Патронат над дитиною – що це за послуга і для кого вона доступна

Патронат над дитиною – що це за послуга і для кого вона доступна

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