В Україні працює послуга патронат над дитиною. Для кого вона доступна і що про це відомо.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.
Патронат над дитиною — це послуга в громадах, завдяки якій діти залишаються в сімейному середовищі навіть тоді, коли батьки з тих чи інших причин тимчасово не можуть про них піклуватися.
Повідомляється, що якщо батьки потрапляють в складні життєві обставини і потребують підтримки соціальних служб, щоб нормалізувати життя, дитина в цей час виховується у родині патронатного вихователя.
І навіть якщо дитина більше не може жити з біологічною родиною (у разі позбавлення батьків батьківських прав або, на жаль, у разі їхньої загибелі через російську війну) вона перебуває в патронатній сім’ї, поки для неї шукають опікуна, прийомну сім’ю тощо.
Таким чином, часто наявність у громаді патронатної родини рятує дітей від потрапляння до інтернатних установ.
Як створити патронатну родину, які умови роботи і як вона оплачується пояснює Державна служба України у справах дітей:
Патронат над дитиною – що це за послуга і для кого вона доступна
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