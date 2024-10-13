Купити квартиру в Дніпрі

14
Тег:
Cпорт
14

Уродженка Донецька стала найсильнішою жінкою Америки

Автор -
Журналіст
Уродженка Донецька стала найсильнішою жінкою Америки

Уродженка Донецька Ольга Лящук стала найсильнішою жінкою Америки. Вона здобула перше місце на змаганнях America’s strongest.

Повідомили на сторінці змагань в Інстаграм, передають Новини України – НСН.

Змагання пройшли цими вихідними в Америці. Українка на них посіла перше місце з результатом 28,5. Її вдалося обігнати чотирьох суперниць.

Уродженка Донецька стала найсильнішою жінкою Америки

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Strongman Corporation (@strongmancorporation)

Відомо, що спортсменка народилася у Донецьку, а зараз мешкає в Ірпені. Вона  у 2019 та 2020 роках також перемагала на Arnold Strongwoman Classic і стала переможницею The Shaw Classic 2023. А ще посіла перше місце у Strongest Woman in the World 2017 Olympia.

Ще новини України: «Как крысы побежали»: на вокзалі Києва затримали дівчину, яка раділа російським ударам – ось ким вона виявилася

Схожі публікації

To Top
Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу