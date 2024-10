Повідомили на сторінці змагань в Інстаграм, передають Новини України – НСН.

Змагання пройшли цими вихідними в Америці. Українка на них посіла перше місце з результатом 28,5. Її вдалося обігнати чотирьох суперниць.

Уродженка Донецька стала найсильнішою жінкою Америки

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Strongman Corporation (@strongmancorporation)

Відомо, що спортсменка народилася у Донецьку, а зараз мешкає в Ірпені. Вона у 2019 та 2020 роках також перемагала на Arnold Strongwoman Classic і стала переможницею The Shaw Classic 2023. А ще посіла перше місце у Strongest Woman in the World 2017 Olympia.

