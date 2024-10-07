«Как крысы побежали»: на вокзалі Києва затримали дівчину, яка раділа російським ударам – ось ким вона виявилася

На вокзалі Києва затримали дівчину, яка раділа російським ударам. Відповідне відео вона оприлюднила у мережі. Відомо, ким виявилася дівчина.

Про затримання повідомили у поліції, передають «Новини України – НСН».

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому дівчина знімає Київ під час сьогоднішньої ранкової атаки і під звуки вибухів висловлює радість з приводу атаки.

«Как крысы побежали» – каже вона про людей, які поспішають в укриття

А зовсім скоро їй стало вже не до сміху.

Зловмисницю затримали на вокзалі Києва

Як повідомили у поліції, на столичному вокзалі поліцейські затримали зловмисницю.

Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу «Повітряна тривога» та вихваляла російського агресора, – йдеться у повідомленні правоохоронців

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її на в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці.

Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці.

Ось такий контент виявили сторінках затриманої уродженки Донеччини.

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