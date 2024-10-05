ТЦК затримав чоловіка і тиждень не відпускали додому: як йому вдалося звільнитися

ТЦК затримав чоловіка на КПП. Після цього його тиждень не відпускали додому. Врешті українцю вдалося звільнитися – для цього довелося звернутися до суду.

Все це відбувалося у Болграді на Одещині. А про подію стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, передають «Новини України – НСН».

ТЦК затримав чоловіка, і потім тиждень не відпускали додому

В Одеській області суд розглянув скаргу чоловіка, якого затримали на КП “Дачне” на трасі Одеса–Київ та кілька днів утримували на збірному пункті, а потім і у військовій частині. Його не відпускали попри заяву лікаря, що він не підходить для служби.

В Єдиному реєстрі зазначається, що до слідчого судді надійшла скарга, в якій вимагали звільнити незаконно затриману особу. Чоловіка затримали ще 20 вересня без будь-яких підстав співробітники поліції та утримували без будь-яких правових підстав. Слідчого суддю просили зобов’язати начальника Болградського РТЦК негайно звільнити затриманого.

Затриманий чоловік розповів, що його затримали поліцейські на КП Дачне на трасі Одеса–Київ, які викликали представників ТЦК. Останні без будь-яких пояснень затримали його та доставили до одеського збірного пункту, де протримали чотири дні. Після чого повезли в якусь військову частину, де лікар зазначив, що він не підходить за станом здоров’я. Після чого 26 вересня чоловіка утримували вже в іншому місці, яке в судовій справі не згадується.

Чоловік зауважив, що повісток не отримував, ВЛК не проходив та не відмовлявся проходити, жодного документу не підписував і нічого не знає про складання протоколу затримання.

Адвокат в судовому засіданні зазначив, що чоловік є військовозобов’язаним, перебуває на обліку за місцем реєстрації, в розшуку не перебуває. І позбавлений свободи протизаконно, тому має бути звільнений.

Суддя зауважив, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом. А також кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання. І кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання, що чоловік і зробив.

“Згідно норм кримінального процесуального законодавства чи КУпАП службові (посадові) особи РТЦК та СП не є уповноваженими службовими особами, яким надано право на здійснення затримання особи та її подальше утримання”, — сказано у матеріалах справи

Суддя зауважив, що йому не було надано доказів законного знаходження затриманого у місці, де його утримували. Так як у відповідності до інформації з додатку “Резерв +” станом на 26 вересня чоловік не перебував у розшуку, є військовозобо’язаним та перебуває на обліку, то його було вирішено звільнити. І ухвала суду оскарженню не підлягає.

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