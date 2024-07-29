29 липня дзюдоїстка Дар’я Білодід отримали дискваліфікацію на Олімпіаді-2024. Її спортсменка заробила на додатковому часі.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням «Обозреватель».

Спортсменка не змогла пробитися до чверть фіналу Олімпійських ігор-2024, які зараз проходять у Парижі. Дискваліфікацію вона заробила у поєдинку з Харукою Фунакубо з Японії.

Їх сутичка у ваговій категорії до 57 кг була напруженою. Дівчата не поступалися одна одній в основні 4 хвилини. Дзюдоїстки отримали попередження за відсутність активних дій. Їх результативні атаки також не вдалися – 0:0.

Дзюдоїстка Дар’я Білодід отримали дискваліфікацію

Проте у додатковий час за одну хвилину українка отримала дві жовті картки. Вони автоматично привели Білодід до червоної картки, дискваліфікації та перемоги дзюдоїстки з Японії. Невихід до чвертьфіналу означає, що Білодід не отримає права на втішні поєдинки і можливість поборотися за «бронзу».

Після поразки Дар’я Білодід охопила голову руками і розплакалася.

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