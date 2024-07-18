Як проходить українське весілля в аномальну жару, показала фотографиня з Чернівців . У тік-ток воно набрало понад 4 тисячі лайків.

Повідомляють Новини України – НСН.

На своїй сторінці у Тік-ток фотографиня з Чернівців Ліна поділилася коротким відео з вінчання.

«За 14 років в такій спеці я не працювала на весіллі. +37», написала дівчина.

На опублікованому відео можна побачити заморену від спеки молоду пару у храмі. Їм вирішили допомогти відвідувачі. Один тримав маленький вентилятор біля обличчя чоловіка. А інший направив великий вентилятор на пару. А наречену обдували віялом

Як проходить українське весілля в аномальну жару, показала фотографиня з Чернівців: відео

Що пишуть люди:

бідна наречена, це дуже важко в сукні в таку спеку, а тут ще і атласна щастя та кохання їм,

У нас літом ну дуже мало хто робить весілля )) в основному в осені чи весною,

Тому що багаті роблять весілля весною, бідні восени, а дурні літом.

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