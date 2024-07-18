Як проходить українське весілля в аномальну жару, показала фотографиня з Чернівців. У тік-ток воно набрало понад 4 тисячі лайків.
Повідомляють Новини України – НСН.
На своїй сторінці у Тік-ток фотографиня з Чернівців Ліна поділилася коротким відео з вінчання.
«За 14 років в такій спеці я не працювала на весіллі. +37», написала дівчина.
На опублікованому відео можна побачити заморену від спеки молоду пару у храмі. Їм вирішили допомогти відвідувачі. Один тримав маленький вентилятор біля обличчя чоловіка. А інший направив великий вентилятор на пару. А наречену обдували віялом
Як проходить українське весілля в аномальну жару, показала фотографиня з Чернівців: відео
@liggarr 🤣🤣 #україна🇺🇦 #фотосесіянаприроді #фотосесіяукраїна #фотографчернівці #фотосесіяукраїна #фотосесіячернівці #чернівецькі ♬ Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi
Що пишуть люди:
- бідна наречена, це дуже важко в сукні в таку спеку, а тут ще і атласна щастя та кохання їм,
- У нас літом ну дуже мало хто робить весілля )) в основному в осені чи весною,
- Тому що багаті роблять весілля весною, бідні восени, а дурні літом.
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