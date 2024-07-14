Через спеку в Україні загорілися енергооб’єкти: як сьогодні діють графіки відключень світла

Як сьогодні діють графіки відключень світла, розповіли у Міненерго . Також тут інформують про ситуацію в енергетиці в цілому і в окремих регіонах.

За даними Міненерго, через значну спеку у західному регіоні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах, а на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів вимикалася повітряна лінія електропередачі передають «Новини України – НСН».

Протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів.

Генерація, передача, споживання: як сьогодні діють графіки відключень світла

Через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Протягом минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі, сьогодні планується — з Польщі та Словаччини.

На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

В Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів.

Закликаємо всіх споживати електроенергію ощадливо. Це дає можливість енергетикам утримувати енергосистему більш стабільною, – йдеться у повідомленні Міненерго

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Нагадуємо, що головна причина обмежень електроенергії – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак, – додають енергетики

Наслідки обстрілів

У Дніпропетровській області через бойові дії вимикалася повітряна лінія електропередачі, що призвело до знеструмлення підстанції та побутових споживачів. Пізніше лінію повторно відключили через пожежу, що спричинило знеструмлення побутових споживачів та промислового підприємства, а також порушення технологічного процесу. Причини зʼясовуються.

Стан мереж

У Київській області двічі відключалась високовольтна повітряна лінія. Причина – пошкодження на ділянці, яка проходить територією Білорусі (після 24.02.22 українські енергетики не мають доступу до її обслуговування).

У західному регіоні вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано, після чого лінію включено в роботу.

Вночі відключилася високовольтна підстанція. Це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідовано.

У Чернігівській області короткочасно відключалася повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції, побутових споживачів та місцевої промисловості. Усіх заживлено.

На Житомирщині з технологічних причин вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій, побутових споживачів, місцевої промисловості, а також об’єкта ВДЕ. Усіх споживачів заживлено.

У Дніпропетровській області через технологічні порушення вимикалося обладнання на підстанції, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та водоканалу. Усіх споживачів заживлено.

Увечері на Житомирщині відключалася високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій та побутових споживачів. Усіх споживачів заживлено за резервною схемою.

Знеструмлення споживачів

Через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються знеструмленими 490 населених пунктів. Енергетики заживили 4 264 споживачі, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 28 462 МВт*год та максимальною потужністю 1445 МВт. Експорту не відбувається та не передбачається.

Енергетична ситуація в регіонах 14 липня

14 липня: енергетики заживили понад 4 тисячі споживачів, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 1,1 тисячі абонентів у 8 населених пунктах. Енергетики заживили 4,2 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. На ранок залишається без напруги 131 населений пункт, загалом – 80,5 тисячі абонентів.

Ремонтні бригади відновили газопостачання 110 споживачам.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

На ранок без енергопостачання залишається 3731 споживач у 51 населеному пункті.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

У одному з населених пунктів, через технологічні порушення відключено від газопостачання 47 приватних будинків та 35 багатоквартирних будинків (1221 споживач).

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Внаслідок ворожого обстрілу без світла залишаються 82 абоненти.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Внаслідок технологічних порушень знеструмлено 108 абонентів у 2 населених пунктах.

Загалом через бойові дії без світла залишаються 4,5 тисячі абонентів у 78 населених пунктах.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Внаслідок бойових дій без електропостачання 46,2 тисячі споживачів у 107 населених пунктах.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Через бойові дії у Херсонській області без світла 26,1 тисячі абонентів у 48 населених пунктах. У м. Херсон знеструмленими залишаються 2476 абонентів.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

На ранок внаслідок бойових дій знеструмлено 1,8 тисячі споживачів у 28 населених пунктах.

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