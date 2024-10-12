З котом у руках: у Києві з’явився мурал із зображенням очільника ГУР

У Києві з’явився мурал із зображенням очільника ГУР Кирилом Будановим. Його авторки є сестри-художниці Мішель та Ніколь Фельдман.
Повідомили на сайті NV, передають Новини України – НСН.
Новий мурал з’явився на Подолі. Він присвячений українським військовим. На стріт-арті зображений чоловік у чорному однострої. Він стоїть серед ромашок і тримає на руках кота. Поруч на квітах сидить пташка.
У Києві з’явився мурал із зображенням очільника ГУР
«Стінопис присвячений герою України, образу справжнього українця, який йде і нічого не боїться. І навколо квіти, які надірвані, але це все ще красиве поле. Не всі вони цілі, але вони є і вони разом. Ця людина несе велику відповідальність, це насправді важко, особливо у такий час», говорять сестри Фельдман.
Авторки зображеного малюнку не говорять ім’я головного персонажу їх роботи. Але очевидно, що мова йде про Кирила Буданова.
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