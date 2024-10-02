Гуманітарна допомога ВПО у Києві: як зареєструватися на видачу від «Світло на Сході»

Допомога ВПО у Києві надається, зокрема, благодійною організацією «Світло на Сході». Розповідаємо про це детальніше.

Хто з ВПО у Києві може отримати допомогу

Благодійники запевняють, що отримати допомогу можуть усі ВПО у Києві віком від 7 років.

Важлива умова! З моменту минулого отримання допомоги від даної організації має прийти мінімум рік.

Наприклад, сьогодні, 2 жовтня, можуть реєструватися люди, які не отримували допомогу від «Світло на Сході» після 30 вересня 2023 року.

Також ви можете звернутися до благодійників, якщо ще жодного разу не отримували допомогу від них.

Допомога розрахована на кожну зареєстровану людину віком від 7+ років, яка прийде на отримання особисто. Видача відбувається за адресою: Хорольська 30.

Перед тим, як отримати допомогу, благодійники пропонують послухати проповідь. Тому важлива умова: особиста присутність. Єдине можливе виключення: люди 70 +. За них можуть отримати допомогу рідні і близькі, але за попередньої реєстрації.

Як зареєструватися

«Світло на Сході» регулярно проводить реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги. Наприклад, сьогодні, 2 жовтня, реєстрацію відкрито на п’ятницю, 4 жовтня – можна заповнити форму на певний час видачі. Всього форм дві.

Форма №1 – на 10:30, 4 жовтня.

Форма №2 – на 12:30, 4 жовтня.

Якщо форма вже закрита, це означає, що зареєстровано вичерпну кількість заявників. Дочекайтесь відкриття іншої форми – на інший день.

Слідкувати за видачею гуманітарної допомоги можна у телерам-каналі благодійників за цим посиланням.

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