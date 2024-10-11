Відразу заснув у мами на руках… На Волині хлопчик одягнув на голову каструлю і не зміг зняти

На Волині хлопчик одягнув на голову каструлю і не зміг зняти. На допомогу прийшли надзвичайники і врятували малюка.

Про це повідомляють у ДСНС, передають “Новини України – НСН“.

На Волині хлопчик одягнув на голову каструлю і не зміг зняти: подробиці

Дитина під час гри одягнула собі на голову каструлю та не змогла її зняти. Батьки намагалися допомогти сину самостійно, але їм не вдалося.

Надзвичайники, які прибули на допомогу, заспокоїли маму та її сина, обережно за допомогою ручних ножиць по металу розрізали посудину та успішно зняли з голови дитини.

Із хлопчиком 2022 року народження усе гаразд, по завершенню рятувальної операції він відразу заснув у мами на руках.

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